Засекайте время: люди с идеальным зрением смогут заметить мяч для регби среди зрителей
Кубок мира по регби в самом разгаре, поэтому сегодняшняя головоломка посвящена этому виду спорта.
На прошлой неделе стартовал Кубок мира по регби во Франции и многим болельщикам не терпится увидеть игру. В связи с этим компания Betway подготовила головоломку, в которой людям предлагается самостоятельно найти мяч среди толпы зрителей. Издание Daily Express предлагает всем проверить свою внимательность.
Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта. Авторы теста предлагают даже засечь время, чтобы увидеть, через сколько вы найдете нужный предмет.
И так, найдите мяч для регби среди толпы фанатов.
Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.
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Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?
Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.
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