Засекайте время: люди с идеальным зрением смогут заметить мяч для регби среди зрителей

Кубок мира по регби в самом разгаре, поэтому сегодняшняя головоломка посвящена этому виду спорта.

На прошлой неделе стартовал Кубок мира по регби во Франции и многим болельщикам не терпится увидеть игру. В связи с этим компания Betway подготовила головоломку, в которой людям предлагается самостоятельно найти мяч среди толпы зрителей. Издание Daily Express предлагает всем проверить свою внимательность.

Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта. Авторы теста предлагают даже засечь время, чтобы увидеть, через сколько вы найдете нужный предмет.

И так, найдите мяч для регби среди толпы фанатов.

Найдите мяч для регби среди толпы фанатов Фото: Betway

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Если вы не смогли найти ответ, прокрутите страницу вниз.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Betway

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

Также стало известно, что мужчина, бросивший школу в 15 лет, стал миллионером. После ухода из школы мальчик обучался дома у своих родителей и через интернет. В 16 лет он открыл свое дело. За последние годы его PR-компания сотрудничала с целым рядом известных клиентов, включая Porsche, Криса Мойлса и организацию Scouting for Girls.