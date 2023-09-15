Необычный диагноз: женщина утверждает, что не спала более 11 лет (фото)
Тран Тхи Луу рассказала, что ее бессонница началась со странного приступа плача. Слезы начали течь из глаз без всякой видимой причины. Попытки лечь и закрыть глаза не смогли остановить это.
36-летняя жительница Вьетнама Тран Тхи Луу вызвала большой резонанс у себя на родине, заявив, что страдает бессонницей, которая длится уже более 11 лет. Об этом пишет Oddity Central.
Женщина, работающая в дошкольном учреждении в городе Куанг Нгаи, стала популярной в социальных сетях Вьетнама после того, как стало известно, что она не спит уже более 11 лет.
В недавнем интервью женщина рассказала, что ее бессонница началась со странного приступа плача. Слезы начали течь из глаз без всякой видимой причины, и даже попытки лечь и закрыть глаза не смогли остановить это. В конце концов необъяснимый плач прекратился, но вместе с ним прекратилась и способность засыпать. Женщина не могла справиться с этой проблемой. Глаза уставали, но разум полностью был активен, поэтому последние 11 лет она только и делала, что лежала с закрытыми глазами и отдыхала, пока муж и дети спали.
"Это не выдумка или приукрашивание ради лайков. Если присмотреться, то можно увидеть последствия. У меня темные круги вокруг глаз, и кожа вокруг них тоже очень темная. А ведь до этого я была бело-розовой и не имела никаких пятен на лице", — говорит Тран Тхи Луу.
36-летняя женщина обратилась в психиатрическую больницу провинции Куангнгай, где врачи поставили ей диагноз "сильная бессонница". Ей выписали лекарство от приема которого у нее болели ноги. Она не могла ходить, но так отчаянно хотела спать, что принимала его. Однако снотворное оказалось непомерно дорогим, а побочные эффекты — слишком сильными. Через несколько месяцев женщина перестала принимать лекарство.
Соседка Луу подтвердила ее состояние, сказав, что подруга впервые рассказала ей о бессоннице 10 лет назад, и с тех пор она говорила об этом постоянно. Женщина признает, что эта история звучит безумно, но, прожив столько времени за одной стеной с Луу, она не сомневается, что та говорит правду.
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