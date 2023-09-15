Несчастный случай на Мальте: турист получил крупный штраф, сделав обычное селфи

Молодой путешественник повредил 8 мраморных ступеней, ведущих к историческому зданию, в котором располагается офис премьер-министра.

20-летний итальянский турист Витторио Эмануэле Савойя столкнулся с неприятным инцидентом во время своего визита на Мальту. Мужчина хотел сделать эффектное селфи, но пренебрег важностью исторических достопримечательности, что в результате привело к высокому штрафу. Об этом пишет Malta Today.

Молодой путешественник повредил 8 мраморных ступеней, ведущих к историческому зданию, в котором сегодня располагается офис премьер-министра.

Итальянский турист решил сделать фотографию у Кастильского подворья и для этого спустился на самокате по ступеням, желая лучше запечатлеть момент, стоя перед дверью здания, включенного в список объектов ЮНЕСКО. Во время спуска он повредил историческую достопримечательность колесами своего транспорта. Изначально студент должен был выплатить штраф в размере более 1000 евро, но реальная сумма составила 400 евро. Кроме того, полиция приняла решение о применении к нему условного заключения сроком на один год.

Кастильское подворье Фото: mediatoday

Дежурный полицейский заметил туриста и позвал своих коллег, которые затем проанализировали записи камер наблюдения. Сотрудники полиции рассказали, что мужчина сфотографировался у резиденции, а затем спустился на самокате, при этом повредив восемь мраморных ступенек. На них были обнаружены сколы.

Сначала парня увезли в полицейский участок для допроса, а затем суд оштрафовал туриста и обязал его заплатить 400 евро за восстановительные работы на лестнице архитектурной достопримечательности, охраняемой ЮНЕСКО.

Ранее Фокус сообщал, что туристам пришлось уехать с курорта в Италии из-за нашествия кузнечиков. Люди не могли спать: балконы и целые стены домов были усеяны шумными насекомыми, которых принес африканский ветер.

Также стало известно, что ошибка туриста на Бали стоила ему 370 тысяч долларов. Мать мужчины призвала читать все, что написано в договорах о страховании от начала до конца, поскольку желанный отпуск может обернуться трагедией.