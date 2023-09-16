"Сделайте это": выпившая стриптизерша попыталась соблазнить полицейского после ДТП (видео)

Девушка врезалась на своей машине в другой автомобиль и уехала на большой скорости, но была замечена и остановлена бдительным полицейским. Она призналась, что пила алкогольные напитки.

В США 20-летняя стриптизерша Грейс Спунамор попыталась соблазнить полицейского, арестовавшего ее по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Об этом пишет Daily Star.

Девушка врезалась на своей машине в другой автомобиль и уехала на большой скорости, но была замечена и остановлена бдительным полицейским.

Когда офицер Доминик Демедал остановил ее на дороге, Спунамор попыталась заигрывать с "симпатичным" полицейским, что было зафиксировано камерой наблюдения на форме правоохранителя. На вопрос офицера из Огайо, есть ли у нее что-нибудь при себе, заметно подвыпившая танцовщица предложила ему "обыскать ее очень быстро". Позже, когда ее просят сесть в полицейскую машину, она предлагает ему посетить клуб, в котором она работает. Девушку сопроводили в полицейский участок.

"Вы собираетесь применить ко мне электрошокер? Сделайте это. Мне это нравится…", — продолжала молодая танцовщица.

Американка находилась за рулем синего "Бьюика", на который были выписаны ордера за уголовное преступление, когда офицер Демедал заметил ее превышение скорости. Увидев, как девушка врезалась в другой автомобиль, сотрудник полиции стал преследовать ее и в конце концов остановил. По словам офицера, женщина выглядела растерянной, невнятно произносила слова и имела налитые кровью глаза, но отрицала, что находится в нетрезвом состоянии. Позже она призналась, что перед тем, как сесть за руль, выпила "две двойные порции" текилы в гостях у подруги.

Грейс Спунамор была арестована Фото: Youtube/Real Body Cams

После допроса вторым офицером Спунамор призналась, что на самом деле она выпила три двойных порции шести разных напитках.

В конце концов, она рассказала двум офицерам, что работает стриптизершей. Утверждается, что Спунамор также плюнула в лицо второго полицейского, хотя этот момент не был заснят на видео.

Грейс Спунамор была арестована по подозрению в превышении скорости, управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, препятствовании служебной деятельности и нападении на офицера. Ей также было предъявлено обвинение как минимум в одном случае домогательства с использованием телесных повреждений.

Предварительное слушание по делу назначено на 18 сентября, а судебный процесс по уголовному делу начнется 2 октября.

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