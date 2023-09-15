Близость без разрешения: испанца арестовали за прикосновение к журналистке в эфире (видео)

Мужчина отрицал свою вину и после короткой перепалки ушел от журналистов. Позже сотрудники полиции сообщили, что виновник конфликта был арестован.

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В Испании полиция Мадрида арестовала мужчину по подозрению в сексуальном нападении на испанскую журналистку во время ее прямого телерепортажа. Об этом пишет CBS News.

12 сентября Иса Баладо, репортер испанской телекомпании Cuatro, вела прямой репортаж о вооруженном ограблении в Мадриде, когда к ней сзади подошел мужчина и, казалось, коснулся ее нижней части тела.

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Журналистка попыталась продолжить свой прямой репортаж, но ведущий программы Начо Абад прервал ее и спросил, напал ли на нее этот человек. Когда Баладо подтвердила факт нападения, ее коллега попросил снять на камеру этого "идиота".

Было видно, что мужчина улыбается, прежде чем журналистка обратилась к нему.

"Как бы вы ни хотели спросить, с какого мы канала, вам действительно нужно трогать меня за попу? Я веду передачу в прямом эфире и работаю", — сказала она.

Мужчина отрицал, что прикасался к ней, и после короткой перепалки ушел.

В четверг Национальная полиция Испании сообщила в твиттере, что во вторник был арестован мужчина за "сексуальное насилие над репортером во время телевизионной съемки". В сообщении показано, как мужчину выводят в наручниках.

Этот инцидент вызвал широкое осуждение со стороны испанских официальных лиц.

Министр труда Иоланда Диас заявила в социальных сетях, что "мачизм — это то, из-за чего журналисты вынуждены подвергаться подобным сексуальным нападениям и почему агрессоры не испытывают никаких угрызений совести перед камерой".

"Это не может остаться безнаказанным", — добавил она.

Издание отмечает, что инцидент произошел в Испании, где до сих пор не утихает скандал, связанный с ушедшим в отставку президентом испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом. Чиновник был обвинен в сексуальном насилии после того, как без разрешения поцеловал в губы футболистку национальной сборной Дженни Эрмосо сразу после победы ее команды на чемпионате мира по футболу среди женщин в августе.

Ранее Фокус сообщал, мать Луиса Рубиалеса протестует против его отстранения. Женщина заперлась в церкви и объявила голодовку.

Также стало известно, что туристка полезла с поцелуями к знаменитой статуи Русалочки. Путешественники продолжают неподобающе вести себя, посещая исторические достопримечательности. Женщина не поняла, что она сделала не так и начала просто смеяться.