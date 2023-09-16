20 секунд на поиски: только настоящие детективы поймут, кто является вором (фото)

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта.

Сложная головоломка привела людей в замешательство после того, как они попытались определить, кто из изображенных на картинке людей является вором, укравшим бумажник. Проверить свою сообразительность предлагает издание The Mirror.

Такие загадки, как эта, могут повысить когнитивные способности и концентрацию внимания человека. Более того, ежедневное решение головоломок может существенно улучшить работу интеллекта. Авторы теста предлагают справиться за 20 секунд, чтобы проверить свою сообразительность.

Игры и головоломки для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов и задач вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Головоломки учат нас тому, как глаза и мозг должны работать вместе, чтобы вы всегда могли видеть едва заметные детали.

Все, что вам нужно сделать, это взглянуть на картинку ниже и определить, кто из людей в магазине украл чей-то бумажник. Трое из изображенных на рисунке людей говорят правду, но один из них лжет. Сможете ли вы вычислить вора?

На фото четыре человека, и только один из них лжет о своем алиби. Мама с ребенком говорит, что не могла взять кошелек, потому что присматривала за ребенком. Мужчина с фотоаппаратом утверждает, что это был не он, потому что фотографировал. Кассир настаивает, что не могла взять кошелек, так как уже помогала следующему покупателю, а алиби пилота заключается в том, что у него "плохое зрение", поэтому он "ничего не видел".

Сначала кажется, что это трудно, но ответ очевиден Фото: Bright Side

Догадаетесь ли вы, кто из них вор? Сначала кажется, что это трудно, но ответ очевиден. Если вам нужна подсказка, попробуйте внимательно подумать над каждым из утверждений и выяснить, какое из них не может быть правдой. Одно из них, если вдуматься, является явной ложью!

Человек, укравший бумажник, — это человек, одетый как пилот. Он никак не может иметь плохое зрение, иначе он не смог бы управлять своим самолетом, поэтому он наверняка лжет.

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы обнаружить трех лисиц на фоне красных панд, которые, как оказалось, выглядят почти так же?

Ранее Фокус писал, что только люди с самым острым зрением могут найти пчелу с жалом. На все дается 10 секунд. Посмотрите на картинку, предоставленную компанией Make My Blinds, и попробуйте обнаружить пчелу, которая все еще может жалить.

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