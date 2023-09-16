Риши Сунак хочет запретить в Великобритании популярную породу собак (фото, видео)

Участившиеся случаи смерти людей, пострадавших после нападения собак, и общественный резонанс заставили правительство пойти на серьезные меры. Подобная история с запретом пород уже имела место в Великобритании 30 лет назад.

Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил о начале работы над тем, чтобы запретить в стране породу собак английский булли XL. К такому шагу его вынудили случаи агрессии животных по отношению к людям и ожесточенные дебаты в СМИ и соцсетях, сообщает The New York Post.

Разговоры о необходимости запретить разводить эту породу собак из-за их агрессивности ходили давно, однако новый всплеск возмущения прокатился по стране после того, как в сеть попало видео, снятое пассажиром из окна проезжающего автобуса. На записи мощная молодая собака кусает 11-летнюю девочку перед продуктовым магазином в Бирмингеме. Когда пешеходы в ужасе разбегаются, собака преследует человека до площади заправочной станции, затем тянет его вниз, сжимая челюсти на руке и плече жертвы, в то время как потерпевший отчаянно пытается стряхнуть животное.

Агрессивный булли атакует людей в Бирмингеме

Последней каплей стала трагедия 14 сентября в Стаффордшире, когда два американских булли загрызли 52-летнего жителя деревни Стонолл. Полиция арестовала 30-летнего владельца животных, и сейчас продолжается расследование.

Порода американский булли – относительно новая, однако она стала очень популярной. Вместе с тем, эти животные – фигуранты более 40% нападений собак на человека с непропорционально большим количеством смертельных исходов.

Оперируя этими данными, Сунак подчеркнул, что эта порода – "опасность для наших сообществ", и пообещал шаги правительства по запрету породы. По словам премьер-министра, это нужно для того, чтобы "положить конец жестоким нападениям и обеспечить безопасность людей".

Он сказал, что правительство проконсультируется с экспертами, чтобы определить породу, прежде чем добавлять ее в список запрещенных собак. В Британии полиция может конфисковать нелегальную собаку, а суд позже может распорядиться о ее усыплении.

Запрет американских булли: что говорят сторонники и критики такого шага

Другие представители власти уже дали первые оценки решению правительства. Например, лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что "никто не должен чувствовать себя комфортно" после трагедии в Бирмингеме. Он также не обошел вниманием последний инцидент в Стаффордшире, заявив, что с этими мощными и агрессивными собаками нужно "что-то решать".

На данный момент научных данных о поведении американского булли пока что мало, поскольку порода существует только с конца 1980-ых годов.

По мнению критиков, запрет булли или другой породы собак не уменьшит количество серьезных инцидентов с участием животных. Они апеллируют к принятию Закона об опасных собаках в 1991 году, которое не предотвратило рост числа укусов собак или смертельных нападений в Британии.

Британская ветеринарная ассоциация и группы по защите прав животных выступают против запретов на том основании, что они несправедливы и неэффективны.

Бронвин Дики, американский автор, чья книга "Питбуль: Битва за американскую икону", исследовала историю породы, а также протесты в 1990-х годах, сравнила запреты с планом бывшего президента Дональда Трампа остановить приток иммигрантов через южную границу США.

"Это очень похоже на то, как люди говорят: "Постройте стену". Прищурьтесь, и это может показаться разумным решением, но на самом деле оно не работает", – подчеркнула она. Дики и другие оппоненты запрета считают, что альтернатива заключается в том, чтобы лучше регулировать индустрию собаководства, особенно так называемых заводчиков на приусадебных участках, которые часто разводят животных в суровых условиях и жестоко обращаются с ними, чтобы сделать их более агрессивными.

В свою очередь сторонники запрета уверены, что внезапный рост смертности среди людей после нападения собак – повод пересмотреть разрешение на разведение булли. По данным Управления национальной статистики, в период с 2001 по 2021 год в Британии в среднем умирали три человека в год в результате нападения собаки. В прошлом году погибло 10 человек, а в этом году уже умерло семь человек.

Американские булли отличаются крепким телосложением и угрожающим видом

По мнению активистов, управляющих Bully Watch, правительство уже слишком долго ждало, чтобы действовать. Основатели группы предпочли остаться анонимными, заявив, что подвергнутся репрессиям со стороны собаководов. Используя Facebook и другие социальные сети, они создали собственную базу данных нападений, в которой задокументирован 351 случай нападений со стороны крупных булли в этом году. По их словам, с 2021 года булли ответственны за 11 подтвержденных и 3 предполагаемых смерти.

Запрет на американских булли – не первый случай на Туманном Альбионе. Британия запретила питбулей, наряду с тремя другими породами, в 1991 году, в то время, когда премьер-министр Джон Мейджор столкнулся с трудной кампанией против оппозиционной Лейбористской партии. Помимо питбуля, Британия запретила японских тоса, аргентинского дога и фила бразилейро — животных, которые либо разводились как бойцовые собаки, либо известны своей агрессией.

Сейчас же, как и тогда, идет ожесточенная битва между теми, кто говорит, что некоторые собаки созданы для того, чтобы быть убийцами, и теми, кто говорит, что ни одна собака не рождается такой. Сейчас, как и тогда, существует социальный и классовый элемент, учитывая популярность этих собак в более бедных кварталах, часто среди членов банд. Сейчас, как и тогда, научные данные о склонности некоторых пород нападать на людей удручающе неубедительны.

Скептики резюмируют: появление американских булли иллюстрирует бесполезность запрета конкретных пород. Они утверждают, что владельцы собак просто продолжат смешивать животных для создания новых пород.

Американский булли и гены пяти пород

Как уже упоминалось выше, это относительно молодая порода. В переводе булли означает "хулиган" или "задира". Прародителями породы считаются питбультерьеры, стаффордширские терьеры, а также французские, английские и даже американские бульдоги. Это говорит о том, что генотип американского булли вобрал черты по меньшей мере пяти пород.

Собака породы американский булли Фото: Getty

История происхождения породы примечательна тем, что племенными работами занимался не один собаковод или клуб. Над созданием усовершенствованных животных трудились сотни американских специалистов. В основном они проживали в штатах Южная Калифорния и Вирджиния, но вскоре мода на собак распространилась по всей территории страны.

Признание породы состоялось в 2004 году. Первыми кинологическими организациями, которые внесли "американцев" в официальный реестр, стали ABKC, UKC и EBKC. Они же закрепили и стандарт булли, включающий четыре разновидности собак. Некоторые некрупные ассоциации и вовсе разработали собственную классификацию породы, исходя из экстерьера и размеров. Помимо неофициальных, существуют четыре зарегистрированных типа породы: стандарт, классик, карманный (покет) и XL.

На международном уровне порода американский булли до сих пор не признаны несмотря на то, что количество этих собак растет с каждым годом.

Ранее Фокус писал, что в апреле этого года собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне.