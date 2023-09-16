Риши Сунак хочет запретить в Великобритании популярную породу собак (фото, видео)

Участившиеся случаи смерти людей, пострадавших после нападения собак, и общественный резонанс заставили правительство пойти на серьезные меры. Подобная история с запретом пород уже имела место в Великобритании 30 лет назад.

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Глава правительства Великобритании Риши Сунак заявил о начале работы над тем, чтобы запретить в стране породу собак английский булли XL. К такому шагу его вынудили случаи агрессии животных по отношению к людям и ожесточенные дебаты в СМИ и соцсетях, сообщает The New York Post.

Разговоры о необходимости запретить разводить эту породу собак из-за их агрессивности ходили давно, однако новый всплеск возмущения прокатился по стране после того, как в сеть попало видео, снятое пассажиром из окна проезжающего автобуса. На записи мощная молодая собака кусает 11-летнюю девочку перед продуктовым магазином в Бирмингеме. Когда пешеходы в ужасе разбегаются, собака преследует человека до площади заправочной станции, затем тянет его вниз, сжимая челюсти на руке и плече жертвы, в то время как потерпевший отчаянно пытается стряхнуть животное.

Агрессивный булли атакует людей в Бирмингеме

Последней каплей стала трагедия 14 сентября в Стаффордшире, когда два американских булли загрызли 52-летнего жителя деревни Стонолл. Полиция арестовала 30-летнего владельца животных, и сейчас продолжается расследование.

Порода американский булли – относительно новая, однако она стала очень популярной. Вместе с тем, эти животные – фигуранты более 40% нападений собак на человека с непропорционально большим количеством смертельных исходов. Оперируя этими данными, Сунак подчеркнул, что эта порода – "опасность для наших сообществ", и пообещал шаги правительства по запрету породы. По словам премьер-министра, это нужно для того, чтобы "положить конец жестоким нападениям и обеспечить безопасность людей".

Он сказал, что правительство проконсультируется с экспертами, чтобы определить породу, прежде чем добавлять ее в список запрещенных собак. В Британии полиция может конфисковать нелегальную собаку, а суд позже может распорядиться о ее усыплении.

Запрет американских булли: что говорят сторонники и критики такого шага

Другие представители власти уже дали первые оценки решению правительства. Например, лидер лейбористов Кейр Стармер заявил, что "никто не должен чувствовать себя комфортно" после трагедии в Бирмингеме. Он также не обошел вниманием последний инцидент в Стаффордшире, заявив, что с этими мощными и агрессивными собаками нужно "что-то решать".

На данный момент научных данных о поведении американского булли пока что мало, поскольку порода существует только с конца 1980-ых годов.

По мнению критиков, запрет булли или другой породы собак не уменьшит количество серьезных инцидентов с участием животных. Они апеллируют к принятию Закона об опасных собаках в 1991 году, которое не предотвратило рост числа укусов собак или смертельных нападений в Британии.

Британская ветеринарная ассоциация и группы по защите прав животных выступают против запретов на том основании, что они несправедливы и неэффективны.

Бронвин Дики, американский автор, чья книга "Питбуль: Битва за американскую икону", исследовала историю породы, а также протесты в 1990-х годах, сравнила запреты с планом бывшего президента Дональда Трампа остановить приток иммигрантов через южную границу США.

"Это очень похоже на то, как люди говорят: "Постройте стену". Прищурьтесь, и это может показаться разумным решением, но на самом деле оно не работает", – подчеркнула она. Дики и другие оппоненты запрета считают, что альтернатива заключается в том, чтобы лучше регулировать индустрию собаководства, особенно так называемых заводчиков на приусадебных участках, которые часто разводят животных в суровых условиях и жестоко обращаются с ними, чтобы сделать их более агрессивными.

В свою очередь сторонники запрета уверены, что внезапный рост смертности среди людей после нападения собак – повод пересмотреть разрешение на разведение булли. По данным Управления национальной статистики, в период с 2001 по 2021 год в Британии в среднем умирали три человека в год в результате нападения собаки. В прошлом году погибло 10 человек, а в этом году уже умерло семь человек.

Американские булли отличаются крепким телосложением и угрожающим видом

По мнению активистов, управляющих Bully Watch, группой, отслежитвающей случаи нападения собак на лудюей, правительство уже слишком долго ждало, чтобы действовать. Основатели группы предпочли остаться анонимными, заявив, что подвергнутся репрессиям со стороны собаководов. Используя Facebook и другие социальные сети, они создали собственную базу данных нападений, в которой задокументирован 351 случай нападений со стороны крупных булли в этом году. По их словам, с 2021 года булли ответственны за 11 подтвержденных и 3 предполагаемых смерти.

Запрет на американских булли – не первый случай на Туманном Альбионе. Британия запретила питбулей, наряду с тремя другими породами, в 1991 году, в то время, когда премьер-министр Джон Мейджор столкнулся с трудной кампанией против оппозиционной Лейбористской партии. Помимо питбуля, Британия запретила японских тоса, аргентинского дога и фила бразилейро — животных, которые либо разводились как бойцовые собаки, либо известны своей агрессией.

Сейчас же, как и тогда, идет ожесточенная битва между теми, кто говорит, что некоторые собаки созданы для того, чтобы быть убийцами, и теми, кто говорит, что ни одна собака не рождается такой. Сейчас, как и тогда, существует социальный и классовый элемент, учитывая популярность этих собак в более бедных кварталах, часто среди членов банд. Сейчас, как и тогда, научные данные о склонности некоторых пород нападать на людей удручающе неубедительны.

Скептики резюмируют: появление американских булли иллюстрирует бесполезность запрета конкретных пород. Они утверждают, что владельцы собак просто продолжат смешивать животных для создания новых пород.

Американский булли и гены пяти пород

Как уже упоминалось выше, это относительно молодая порода. В переводе булли означает "хулиган" или "задира". Прародителями породы считаются питбультерьеры, стаффордширские терьеры, а также французские, английские и даже американские бульдоги. Это говорит о том, что генотип американского булли вобрал черты по меньшей мере пяти пород.

Собака породы американский булли Фото: Getty

История происхождения породы примечательна тем, что племенными работами занимался не один собаковод или клуб. Над созданием усовершенствованных животных трудились сотни американских специалистов. В основном они проживали в штатах Южная Калифорния и Вирджиния, но вскоре мода на собак распространилась по всей территории страны.

Признание породы состоялось в 2004 году. Первыми кинологическими организациями, которые внесли "американцев" в официальный реестр, стали ABKC, UKC и EBKC. Они же закрепили и стандарт булли, включающий четыре разновидности собак. Некоторые некрупные ассоциации и вовсе разработали собственную классификацию породы, исходя из экстерьера и размеров. Помимо неофициальных, существуют четыре зарегистрированных типа породы: стандарт, классик, карманный (покет) и XL.

На международном уровне порода американский булли до сих пор не признаны несмотря на то, что количество этих собак растет с каждым годом.

Ранее Фокус писал, что в апреле этого года собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне.