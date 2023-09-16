Ріші Сунак хоче заборонити у Великій Британії популярну породу собак (фото, відео)

Часті випадки смерті людей, які постраждали після нападу собак, і суспільний резонанс змусили уряд піти на серйозні заходи. Подібна історія із забороною порід уже мала місце у Великій Британії 30 років тому.

Related video

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак заявив про початок роботи над тим, щоб заборонити в країні породу собак англійський буллі XL. До такого кроку його змусили випадки агресії тварин по відношенню до людей і запеклі дебати в ЗМІ та соцмережах, повідомляє The New York Post.

Розмови про необхідність заборонити розводити цю породу собак через їхню агресивність ходили давно, проте новий сплеск обурення прокотився країною після того, як у мережу потрапило відео, зняте пасажиром із вікна автобуса, що проїжджав повз. На записі потужна молода собака кусає 11-річну дівчинку перед продуктовим магазином у Бірмінгемі. Коли пішоходи з жахом розбігаються, собака переслідує людину до майданчика заправної станції, потім тягне її донизу, стискаючи щелепи на руці та плечі жертви, в той час як потерпілий відчайдушно намагається струсити тварину.

Агресивний буллі атакує людей у Бірмінгемі

Останньою краплею стала трагедія 14 вересня в Стаффордширі, коли двоє американських буллі загризли 52-річного жителя села Стонолл. Поліція заарештувала 30-річного власника тварин, і зараз триває розслідування.

Порода американський буллі — відносно нова, проте вона стала дуже популярною. Водночас, ці тварини — фігуранти понад 40% нападів собак на людину з непропорційно великою кількістю смертельних випадків. Оперуючи цими даними, Сунак наголосив, що ця порода — "небезпека для наших громад", і пообіцяв кроки уряду щодо її заборони. За словами прем'єр-міністра, це потрібно для того, щоб "покласти край жорстоким нападам і забезпечити безпеку людей".

Він сказав, що уряд проконсультується з експертами, щоб визначити породу, перш ніж додавати її до списку заборонених собак. У Британії поліція може конфіскувати нелегального собаку, а суд пізніше може розпорядитися про його усипляння.

Заборона американських буллі: що кажуть прихильники та критики такого кроку

Інші представники влади вже дали перші оцінки рішенню уряду. Наприклад, лідер лейбористів Кейр Стармер заявив, що "ніхто не повинен почуватися комфортно" після трагедії в Бірмінгемі. Він також не оминув увагою останній інцидент у Стаффордширі, наголосивши, що з цими потужними й агресивними собаками потрібно "щось вирішувати".

Наразі наукових даних про поведінку американського буллі поки що мало, оскільки порода існує тільки з кінця 1980-их років. Проте, на думку критиків, заборона буллі або іншої породи собак не зменшить кількість серйозних інцидентів за участю тварин. Вони апелюють до ухвалення Закону про небезпечних собак 1991 року, який не запобіг зростанню кількості укусів собак або смертельних нападів у Британії.

Британська ветеринарна асоціація та групи із захисту прав тварин виступають проти заборон на тій підставі, що вони несправедливі та неефективні.

Бронвін Дікі, американська авторка, чия книжка "Пітбуль: Битва за американську ікону" досліджувала історію породи, а також протести в 1990-х роках, порівняла заборони з планом колишнього президента Дональда Трампа зупинити приплив іммігрантів через південний кордон США.

"Це дуже схоже на те, як люди кажуть: "Побудуйте стіну". Примружтеся, і це може здатися розумним рішенням, але насправді воно не працює", — наголосила вона. Дікі та інші опоненти заборони вважають, що альтернатива полягає в тому, щоб краще регулювати індустрію собаківництва, особливо так званих заводчиків на присадибних ділянках, які часто розводять тварин у суворих умовах і жорстоко поводяться з ними, щоб зробити їх агресивнішими.

Натомість прихильники заборони впевнені, що раптове зростання смертності серед людей після нападу собак — привід переглянути дозвіл на розведення буллі. За даними Управління національної статистики, у період із 2001 до 2021 року в Британії в середньому помирали три людини на рік унаслідок нападу собаки. Минулого року загинуло 10 осіб, а цього року вже померло семеро людей.

Американські буллі вирізняються міцною статурою і загрозливим виглядом

На думку активістів, які керують Bully Watch, групою, що відслідковує напади собак на людей, уряд уже занадто довго чекав, щоб діяти. Засновники групи вважали за краще залишитися анонімними, заявивши, що піддадуться репресіям з боку собаківників. Використовуючи Facebook та інші соціальні мережі, вони створили власну базу даних нападів, у якій задокументовано 351 випадок нападів з боку великих буллі цього року. За їхніми словами, з 2021 року буллі відповідальні за 11 підтверджених і 3 ймовірних смерті.

Заборона на американських буллі — не перший випадок на Туманному Альбіоні. Британія заборонила пітбулів, поряд із трьома іншими породами, 1991 року, тоді, коли прем'єр-міністр Джон Мейджор зіткнувся з важкою кампанією проти опозиційної Лейбористської партії. Крім пітбуля, Британія заборонила японських тоса, аргентинського дога і філа бразилейро — тварин, які або розводилися як бійцівські собаки, або відомі своєю агресією.

Нині ж, як і тоді, точиться запекла битва між тими, хто каже, що деякі собаки створені для того, щоб бути вбивцями, і тими, хто каже, що жоден собака не народжується таким. Нині, як і тоді, існує соціальний і класовий елемент, враховуючи популярність цих собак у бідніших кварталах, часто серед членів банд. Зараз, як і тоді, наукові дані про схильність деяких порід нападати на людей гнітюче непереконливі.

Скептики резюмують: поява американських буллі ілюструє марність заборони конкретних порід. Вони стверджують, що власники собак просто продовжать змішувати тварин для створення нових порід.

Американський буллі та гени п'яти порід

Як уже згадувалося вище, це відносно молода порода. У перекладі буллі означає "хуліган" або "задирака". Прабатьками породи вважаються пітбультер'єри, стаффордширські тер'єри, а також французькі, англійські та навіть американські бульдоги. Це говорить про те, що генотип американського буллі увібрав риси щонайменше п'яти порід.

Собака породи американський буллі Фото: Getty

Історія походження породи примітна тим, що племінними роботами займався не один собаківник або клуб. Над створенням вдосконалених тварин працювали сотні американських фахівців. Здебільшого вони проживали в штатах Південна Каліфорнія і Вірджинія, але незабаром мода на собак поширилася по всій території країни.

Визнання породи відбулося 2004 року. Першими кінологічними організаціями, які внесли "американців" до офіційного реєстру, стали ABKC, UKC і EBKC. Вони ж закріпили і стандарт буллі, що включає чотири різновиди собак. Деякі невеликі асоціації взагалі розробили власну класифікацію породи, виходячи з екстер'єру і розмірів. Крім неофіційних, існують чотири зареєстровані типи породи: стандарт, класик, кишеньковий (покет) і XL.

На міжнародному рівні породу американський буллі досі не визнано попри те, що кількість цих собак зростає щороку.

Раніше Фокус писав, що у квітні цього року собака напав на коня кінної поліції посеред вулиці в Лондоні.