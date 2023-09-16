Живой пилот с мертвыми пассажирами: расследователи рассказали детали авиакатастрофы MH370 (фото)

Второй пилот рейса MH370 мог выжить после инцидента, который привел к смерти остальных 250 человек на борту самолета. Однако посадить воздушное судно не смог, предполагают, из-за кислородного голодания.

Почти десять лет расследователи пытаются выяснить, что произошло на борту самолета рейса MH370, который 8 марта 2014 года летел из Малайзии в Китай и внезапно исчез с радаров над Южнокитайским морем. Долгое время не могли найти обломки, пока какие-то части не выбросило за 10 тыс. км от возможного места падения. Одна из версий, которая может объяснить некоторые обстоятельства авиакатастрофы — живой человек в кресле пилота, который управлял самолетом с мертвыми пассажирами. О деталях рассказало издание Mirror.

Расследовательница Кристин Негрони пишет книгу о событии и утверждает, что один пилот был жив еще несколько часов после того, как все остальные люди на борту погибли. Предполагают, что гибель произошла из-за разгерметизации салона: погибли 239 пассажиров и все, кроме одного, члены экипажа. С ней соглашается авиационный эксперт: по его словам, это мог быть второй пилот.

Второго пилота звали Фарик Абдул Хамид, указывает издание. Именно он был за штурвалом в то время, когда что-то произошло с самолетом. Между тем как капитан Boeing 777 Захари Ахмад Шах, предполагают, имел перерыв и, возможно, не находился в кабине.

Пилот Фарик Абдул Хамид с рейса 370 Malaysia Airlines Фото: Mirror

Когда произошла внезапная разгерметизация, люди погибли в течение 15 минут. Второй пилот вроде бы выжил, потому что находился в кабине. Однако, предполагает расследовательница, его мозг также мог быть поврежден из-за кислородного голодания. Именно этим объясняют то, что он не смог посадить самолет, но петлял в небе, пока не погиб.

Рейс 370 Malaysia Airlines: детали

8 марта 2014 году Boeing 777-200ER рейса MH370 вылетел из Куала-Лумпур в Малайзии и направлялся в Пекин в Китае. На борту было 239 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет должен был преодолеть 4 тыс. км (по прямой) и быть в воздухе около шести часов.

Рейс MH370: запланированный маршрут

Через 40 минут самолет исчез с рада службы наблюдения и о судьбе судна до сих пор ничего точно не известно. Впрочем удалось выяснить, что оно находилось в воздухе еще семь часов. Установили маршрут до момента исчезновения связи и ориентировочное место падения.

Детали маршрута MH370 Malaysia Airlines Фото: Википедия

В частности, поисковые экспедиции направлялись до западных берегов Австралии. Однако обнаружили обломки гораздо западнее — возле островов Реюньон и Родригес рядом с Мозамбиком и ЮАР. Предполагали, что туда их забросило течение.

Рейс MH370: расстояние до обломков Фото: Google Maps

В сети можно найти фотографии обломков рейса MH370. На фотографиях видно, что самолет распался на большие куски металла, которые люди смогли вытащить на берег. До сих пор официально не известно, что произошло 8 марта с этим самолетом и 250 людьми на борту.

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