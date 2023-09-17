"Остаться могут только смелые": гостей в "паранормальном" отеле посещают призраки, — СМИ
Необычный отель Banff Springs назван одним из самых посещаемых приведениями мест в мире. Его "призраки" и секретные комнаты привлекают многих посетителей.
Отель Banff Springs расположен в очень живописном месте, однако по слухам, это "одно из самых посещаемых привидениями" мест в Канаде, сообщает Mirror.
Отель, который считается одним из самых посещаемых привидениями в мире, открыт для гостей, но только если вы достаточно смелы.
Однако его живописные окрестности не должны вас обмануть: по слухам, это "одно из самых посещаемых призраками" мест в Канаде. Отель Banff Springs в Альберте был построен 125 лет назад и должен был стать роскошным местом для путешественников на поезде. Но его слава как места, где можно увидеть призраков, привлекает многих посетителей.
Секретная комната
Во время строительства оригинального деревянного отеля подрядчик допустил "серьезную ошибку". А номер был построен без окон и дверей, местные жители говорят, что эту информацию даже не передали владельцу отеля. Однако "секретная комната" была обнаружена после того, как в 1926 году вспыхнул пожар. Охотники за привидениями говорят, что призраки часто видели за пределами этой комнаты, в зоне холла.
Комната с привидениями 873
Сообщается, что в другой комнате произошло трагическое убийство, приведшее к гибели семьи. С тех пор дверь замурована и выглядит как часть стены в коридоре отеля. Посетители отеля видели призраки за пределами заколоченной комнаты, и считается, что к появлению призраков причастны члены семьи, которые, как сообщается, были убиты здесь.
Пылающая невеста
Среди "ужасающих сообщений" можно назвать невесту, которая, как говорят, упала с лестницы и сломала себе шею после того, как испугалась, когда ее платье загорелось. Ее видели на лестнице отеля, танцующей в бальном платье. Было много случаев, когда очевидцы говорили, что из-под ее платья сзади выходит пламя.
Предполагается, что на лестнице были свечи, и когда невеста проходила мимо них, ее платье загорелось, из-за чего она впала в панику, споткнулась и упала с лестницы, где она умерла со сломанной шеей. Многие люди сообщали, что видели ее призрак в свадебном платье, и ее часто видели танцующей в бальном зале. Сотрудники также сообщили о "странных звуках", доносившихся из номера для новобрачных, несмотря на то, что он был пуст.
Призрак посыльного
Самым популярным из всех гостиничных привидений является Сэм Маколи, который был посыльным в отеле в 60-х и 70-х годах. Говорят, что его дух бродит по отелю, и он помогает гостям включать свет в номерах или нести сумки. Однако о том, как и где он умер, известно немногое. 9-й этаж — одно из его любимых мест. Постояльцы этого отеля говорят, что он исчезнет, если вы попытаетесь завязать разговор или дать ему чаевые.
Другие призраки
Сотрудники и гости также видели призрак бармена, который сообщил им, что они слишком много выпили, и посоветовал им лечь спать. Говорят, что самым впечатляющим призраком, которого видели в отеле, был человек без головы. который играет на волынке, и это, как говорят, ужасное зрелище, которое невозможно забыть.
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