"Остаться могут только смелые": гостей в "паранормальном" отеле посещают призраки, — СМИ

Необычный отель Banff Springs назван одним из самых посещаемых приведениями мест в мире. Его "призраки" и секретные комнаты привлекают многих посетителей.

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Отель Banff Springs расположен в очень живописном месте, однако по слухам, это "одно из самых посещаемых привидениями" мест в Канаде, сообщает Mirror.

Отель, который считается одним из самых посещаемых привидениями в мире, открыт для гостей, но только если вы достаточно смелы.

Однако его живописные окрестности не должны вас обмануть: по слухам, это "одно из самых посещаемых призраками" мест в Канаде. Отель Banff Springs в Альберте был построен 125 лет назад и должен был стать роскошным местом для путешественников на поезде. Но его слава как места, где можно увидеть призраков, привлекает многих посетителей.

В отеле, как известно, обитают привидения Фото: Mirror

Секретная комната

Во время строительства оригинального деревянного отеля подрядчик допустил "серьезную ошибку". А номер был построен без окон и дверей, местные жители говорят, что эту информацию даже не передали владельцу отеля. Однако "секретная комната" была обнаружена после того, как в 1926 году вспыхнул пожар. Охотники за привидениями говорят, что призраки часто видели за пределами этой комнаты, в зоне холла.

Комната с привидениями 873

Сообщается, что в другой комнате произошло трагическое убийство, приведшее к гибели семьи. С тех пор дверь замурована и выглядит как часть стены в коридоре отеля. Посетители отеля видели призраки за пределами заколоченной комнаты, и считается, что к появлению призраков причастны члены семьи, которые, как сообщается, были убиты здесь.

Пылающая невеста

Среди "ужасающих сообщений" можно назвать невесту, которая, как говорят, упала с лестницы и сломала себе шею после того, как испугалась, когда ее платье загорелось. Ее видели на лестнице отеля, танцующей в бальном платье. Было много случаев, когда очевидцы говорили, что из-под ее платья сзади выходит пламя.

Предполагается, что на лестнице были свечи, и когда невеста проходила мимо них, ее платье загорелось, из-за чего она впала в панику, споткнулась и упала с лестницы, где она умерла со сломанной шеей. Многие люди сообщали, что видели ее призрак в свадебном платье, и ее часто видели танцующей в бальном зале. Сотрудники также сообщили о "странных звуках", доносившихся из номера для новобрачных, несмотря на то, что он был пуст.

Призрак посыльного

Самым популярным из всех гостиничных привидений является Сэм Маколи, который был посыльным в отеле в 60-х и 70-х годах. Говорят, что его дух бродит по отелю, и он помогает гостям включать свет в номерах или нести сумки. Однако о том, как и где он умер, известно немногое. 9-й этаж — одно из его любимых мест. Постояльцы этого отеля говорят, что он исчезнет, ​​если вы попытаетесь завязать разговор или дать ему чаевые.

Другие призраки

Сотрудники и гости также видели призрак бармена, который сообщил им, что они слишком много выпили, и посоветовал им лечь спать. Говорят, что самым впечатляющим призраком, которого видели в отеле, был человек без головы. который играет на волынке, и это, как говорят, ужасное зрелище, которое невозможно забыть.

Напомним, 2 сентября в сети показали, что внутри "дома с привидениями". Сара Винчестер была одержима чувством вины за кровь, пролитую из-за винтовок ее мужа. Она верила, что несчастья, связанные со смертью супруга и дочери, были наказанием за души, унесенные оружием Винчестера.

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