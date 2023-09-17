"Залишитися можуть тільки сміливі": гостей у "паранормальному" готелі відвідують привиди, — ЗМІ

Незвичайний готель Banff Springs названо одним із найбільш відвідуваних привидами місць у світі. Його "привиди" і секретні кімнати приваблюють багатьох відвідувачів.

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Готель Banff Springs розташований у дуже мальовничому місці, проте, за чутками, це "одне з найбільш відвідуваних привидами" місць у Канаді, повідомляє Mirror.

Готель, який вважається одним із найбільш відвідуваних привидами у світі, відкритий для гостей, але тільки якщо ви досить сміливі.

Однак його мальовничі околиці не повинні вас обдурити: за чутками, це "одне з найвідвідуваніших примарами" місць у Канаді. Готель Banff Springs в Альберті був побудований 125 років тому і мав стати розкішним місцем для мандрівників на поїзді. Але його слава як місця, де можна побачити привидів, приваблює багатьох відвідувачів.

У готелі, як відомо, мешкають привиди Фото: Mirror

Секретна кімната

Під час будівництва оригінального дерев'яного готелю підрядник припустився "серйозної помилки". А номер був побудований без вікон і дверей, місцеві жителі кажуть, що цю інформацію навіть не передали власнику готелю. Однак "секретну кімнату" було виявлено після того, як 1926 року спалахнула пожежа. Мисливці за привидами кажуть, що привидів часто бачили за межами цієї кімнати, в зоні холу.

Кімната з привидами 873

Повідомляється, що в іншій кімнаті сталося трагічне вбивство, що призвело до загибелі сім'ї. Відтоді двері замуровані і виглядають як частина стіни в коридорі готелю. Відвідувачі готелю бачили привидів за межами забитої кімнати, і вважається, що до появи привидів причетні члени сім'ї, які, як повідомляється, були вбиті тут.

Палаюча наречена

Серед "жахливих повідомлень" можна назвати наречену, яка, як кажуть, впала зі сходів і зламала собі шию після того, як злякалася, коли її сукня загорілася. Її бачили на сходах готелю, коли вона танцювала в бальній сукні. Було багато випадків, коли очевидці говорили, що з-під її сукні ззаду виходить полум'я.

Передбачається, що на сходах були свічки, і коли наречена проходила повз них, її сукня загорілася, через що вона впала в паніку, спіткнулася і впала зі сходів, де вона померла зі зламаною шиєю. Багато людей повідомляли, що бачили її привид у весільній сукні, і її часто бачили, як вона танцювала в бальному залі. Співробітники також повідомили про "дивні звуки", що лунали з номера для молодят, незважаючи на те, що він був порожній.

Привид посильного

Найпопулярнішим з усіх готельних привидів є Сем Маколі, який був посильним у готелі в 60-х і 70-х роках. Кажуть, що його дух блукає готелем, і він допомагає гостям вмикати світло в номерах або нести сумки. Однак про те, як і де він помер, відомо небагато. 9-й поверх — одне з його улюблених місць. Постояльці цього готелю кажуть, що він зникне, якщо ви спробуєте зав'язати розмову або дати йому чайові.

Інші привиди

Співробітники та гості також бачили привид бармена, який повідомив їм, що вони занадто багато випили, і порадив їм лягти спати. Кажуть, що найбільш вражаючим привидом, якого бачили в готелі, була людина без голови, яка грає на волинці, і це, як кажуть, жахливе видовище, яке неможливо забути.

Нагадаємо, 2 вересня в мережі показали, що всередині "будинку з привидами". Сара Вінчестер була одержима почуттям провини за кров, пролиту через гвинтівки її чоловіка. Вона вірила, що нещастя, пов'язані зі смертю чоловіка і дочки, були покаранням за душі, забрані зброєю Вінчестера.

Раніше, 9 травня ЗМІ писали про те, ким виявився "похмурий жнець" з коронації Чарльза ІІІ. Після історичної події у Вестмінстерському абатстві в Мережі почали активно обговорювати загадкову фігуру в чорній мантії.