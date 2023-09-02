"Переслідують душі померлих": у мережі показали, що всередині "будинку з привидами" (фото)

Сара Вінчестер була одержима почуттям провини за кров, пролиту через гвинтівки її чоловіка. Вона вірила, що нещастя, пов'язані зі смертю чоловіка і дочки, були покаранням за душі, забрані зброєю Вінчестера.

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"Таємничий будинок Вінчестера", який колись був найбільшою і найдорожчою приватною резиденцією в США, оповитий мороком таємниці і байками про душі померлих. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

Цей величезний особняк у Сан-Хосе, Каліфорнія, втілює в собі історію, пов'язану з насильством і смертю, і його розміри в основному пояснюються неослабним почуттям провини Сари Вінчестер.

Сара Вінчестер, дружина Олівера Вінчестера

Історія починається з імперії Олівера Вінчестера, який створив гвинтівку, що змінила гру в збройній індустрії. Гвинтівка Вінчестера стала першою гвинтівкою з повторним вогнем, що давало змогу стріляти без перезаряджання і забезпечувало максимальну шкоду.

Після смерті чоловіка Вілла Вінчестера, Сара Вінчестер протягом майже сорока років присвятила своє життя нескінченному будівництву і перебудові будинку. З 1886 року і до своєї смерті 1922 року вона працювала над будинком, співпрацюючи з 16 теслярами, працю яких вона оплачувала втричі більше за звичайну ставку, і які працювали цілодобово, щодня.

Невеликий восьмикімнатний будинок перетворився на величезний лабіринт, що складається з 200 кімнат, 10 000 вікон, 47 камінів і 2 000 дверей, люків і лазівок.

Сара Вінчестер створювала ескізи на серветках і коричневому папері, за якими теслі зводили безглузді доповнення до будинку. Іноді вона просто будувала кімнати, не маючи для них жодного функціонального призначення, щоб наступного дня затинькувати їх.

У 1975 році робітники виявили кімнату, про яку забули. У ній стояли два стільці, динамік початку 1900-х років і двері, замкнені на замок з 1910 року.

Сара Вінчестер була одержима почуттям провини за кров, пролиту через гвинтівки Вінчестера. Вона вірила, що нещастя, пов'язані зі смертю чоловіка і дочки, були покаранням за душі, забрані гвинтівками Вінчестера.

Ексцентричність Сари Вінчестер проявляється всередині будинку, який вражає своєю унікальною архітектурою. Сходи, з яких 40 ведуть у нікуди і закінчуються біля стелі. Двері та шафи відчиняються на стіні, кімнати вкладаються одна в іншу, а вікна та балкони знаходяться всередині, а не зовні. Усе це створює атмосферу загадковості та нерозгаданих загадок.

Сара Вінчестер може здатися ексцентричною, але її будівництво було спробою загладити свої гріхи і заспокоїти душі покійних. Гвинтівки Вінчестера, попри свою технічну досконалість, стали частиною темної історії Дикого Заходу, в якій зброя відігравала ключову роль.

Нагадаємо, у Великій Британії господар пабу злякався, коли склянка з пивом сама по собі впала зі столу. Переконавшись, що її ніхто не чіпав, чоловік викликав на допомогу фахівців із розслідування паранормальних явищ.

Також повідомлялося, що у США студенти, які жили в будинку в Колумбусі під час навчання в Університеті штату Огайо, стали помічати, що шухляди залишаються відчиненими, світло вмикається саме по собі, а вночі лунають дивні звуки.