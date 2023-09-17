Тайна Бермудского треугольника: почему исчезло так много лодок и самолетов

От тонущих кораблей до падающих в воду самолетов — в Бермудском треугольнике происходит что-то странное, но никто так и не понял, что именно.

Сколько бы мы ни знали о мире, нам еще многое предстоит узнать. Наша планета хранит так много загадок, но, пожалуй, ни одна из них не является столь интригующей, как то, что происходит в Бермудском треугольнике. О популярных теориях рассказывает Mirror.

Будь то объяснимые природные явления или перспектива инопланетной деятельности, эксперты по всему миру до сих пор спорят о том, что происходит в смертельной зоне, где лодки тонут на дно океана, а самолеты падают с неба.

Бермудский треугольник с 1800 года захватил более 20 судов, многие из которых так и не были найдены. По сей день коварные воды обладают силой вселять страх в сердца даже самых опытных путешественников.

Расположенные в Северной Атлантике, рядом со знаменитыми тремя точками Флориды, Бермудских островов и Пуэрто-Рико, легендарные воды стали синонимом неопределенности, опасности и, в конечном итоге, смерти.

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Что же происходит в этом опасном месте

Бермудский треугольник подвержен сильным атлантическим тропическим штормам, способным сломать даже самые прочные корабли. Кроме того, течение Гольфстрим может спровоцировать неожиданные и невероятно резкие изменения погодных условий, которые еще в 1950-х годах часто заставали капитанов врасплох, приводя к фатальным последствиям.

Более того, из-за значительного количества крупных островов в Карибском море существует множество участков мелководья, что может стать кошмаром для судоходства. Есть также свидетельства того, что Бермудский треугольник — это место, где "магнитный" компас иногда указывает на "истинный" север, а не на "магнитный" север.

Официально ВМС и Береговая охрана США заявляют, что нет никаких доказательств внеземных действий, утверждая, что силы природы гораздо более опасны, чем все, что могут сделать инопланетяне.

Бермудский треугольник — путешествия во времени

Некоторые утверждают, что инопланетяне используют эту территорию, чтобы нападать на людей в экспериментальных целях, что объясняет, почему, несмотря на поиски повсюду, большинство кораблей и самолетов так и не были найдены. Предположительно, существуют червоточины, которые можно использовать для перемещения в пространстве и времени, а это означает, что некоторые из затерянных в море могли быть отправлены в вихрь и все еще могли быть живы сегодня, живя в каменном веке или в развитой цивилизации.

Пилот Брюс Джернон утверждает, что имел непосредственный опыт, поскольку сам пролетал через Бермудский треугольник.

Он сказал: "Я не верил в путешествия во времени или телепортацию, пока это не случилось со мной. Туман окружил мой корабль, и я прыгнул вперед на 100 миль".

Его невероятная история захватила воображение исследователей заговора по всему миру, и многие придают этому рассказу большое значение. Книга Гернона "За Бермудским треугольником" представляет собой захватывающее чтение, и он не единственный, кто испытал на себе странные явления, происходящие в печально известных водах.

В 1942 году знаменитый исследователь Христофор Колумб во время своего путешествия по Атлантическому океану увидел несколько аномалий. Он заметил, что звезды, казалось, движутся по небу, а в другой раз он заметил свет, похожий на свечу, танцующий на расстоянии. Самое поразительное то, что он увидел светящийся объект, вылетевший из воды в небо.

Некоторые утверждают, что он просто заметил свет другого корабля, другие убеждены, что Колумб обнаружил нечто гораздо более зловещее.

В конечном счете, мы до сих пор точно не знаем, что происходит в Бермудском треугольнике, но люди не перестанут искать объяснение, пока не доберутся до сути.

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