Помог чип: собака вернулась к хозяевам через 12 лет после исчезновения (фото)

Бездомную собаку обнаружила работница службы по контролю за животными и отсканировала на теле пса чип.

В США спустя 12 лет нашелся пес по кличке Миньон, который пропал, когда ему было 3 года. Об этом пишет издание Mirror.

Пес пропал в 2011 году. Он выбежал через ворота и не вернулся.

Обеспокоенная семья обыскала все соседние приюты для собак в Аризоне и развесила объявления, а также попросила помощи у соседей. Но домашний любимец так и не нашелся.

Миньон с хозяйкой 12 лет назад

Через 12 лет к семье позвонила полевой офицер по контролю за животными округа Марикопа Алиса Санфорд и сообщила, что нашлась бездомная собака. У нее обнаружили чип, отсканировали и позвонили владельцам.

После того, как прошло столько лет, члены семьи приготовились к тому, что пес их не узнает, но Миньон их вспомнил и бросился ластиться.

Исследования показали, что собаки могут создавать длительные воспоминания через ассоциации, включая людей и среду, а также могут распознавать людей с помощью зрения и запаха.

Миньон

Имплантированный Миньоном микрочип стал ключом к счастливому концу. Алиса посоветовала людям в первую очередь поставить своим домашним животным микрочип, который стоит всего 30 долларов, и добавила, что они могут потерять ошейник в любой момент, но никогда не могут потерять этот маленький кусочек умной технологии.

Хозяева Миньона

Напомним, что собака сбежала из дома и пробралась на концерт группы Metallica. Хозяева узнали, где находится их любимец, только после того, как фотография счастливой собаки на концерте появилась в сети.

Ранее сообщалось, что собака сгрызла паспорт жениха за неделю до свадьбы.