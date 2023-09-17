"Когти и крылья были больше меня": беременная женщина отбила свою собаку у орла (фото)

Будущая мать вывела свою любимицу Тини на прогулку, не подозревая, что скоро повезет ее раненую к ветеринару. Орел дважды напал на собаку, перепутав ее с добычей.

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Беременная Марика Смит из Англии отбила свою маленькую собаку у огромного орла, который принял ее за еду и пытался унести во время прогулки. Деталями инцидента поделились в медиа Daily Star.

Будущая мать вышла на прогулку с любимицей. В какой-то момент с неба бросилась вниз хищная птица и напала на Тини, пытаясь ее схватить. Смит была вынуждена ударить хищника дважды в грудь, чтобы отбить четверолапую подругу.

"На нее напала самая большая птица, которую я видела в своей жизни, я на 99% уверена, что это был орел. Он схватил ее, и мне пришлось стукнуть его в грудь столько раз, чтобы он отпустил ее, а потом он напал снова", — рассказала женщина.

Англичанка вспомнила, что во время нападения ее собака "кричала и плакала". Несмотря на то, что противостояние беременной женщины и птицы длилось несколько секунд, это время казалось ей "целой жизнью". Она отметила, что крылатый хищник был "намного больше" ее и Тини.

В ситуацию потерялась незнакомка, проезжавшая мимо. Она попыталась помочь отбить собаку у орла, когда тот вернулся для второй попытки унести свою "добычу".

"Я пыталась оттолкнуть его ногой, и моя собака была в крови", — описала Смит.

Другая женщина также согласилась, что птица была похожа на орла.

"У него голубое кольцо вокруг одной из его ног, а большой клюв, когти и крылья были больше меня. Я нахожусь на 20 неделе беременности, и то, что произошло, было не очень приятным", — объяснила пострадавшая.

Когда Тини отбили второй раз, неназванная пара остановила машину и помогла женщине доставить свою любимицу к ветеринару. Собака была травмирована, в частности имела порезы на глазах. Ее раны обработал местный специалист.

По словам Смит, сейчас Тини чувствует себя хорошо, но после нападения была "очень расстроена" и проспала большую часть дня.

Фото Тини с владелицей Марикой Смит Фото: Daily Star

Напомним, аргентинец сэкономил на покупке пуделей и приобрел за 150 долларов замаскированных хорьков. На местном рынке продавали грызунов, накачанных гормонами, под видом породистых собак.

Женщина обратилась на форум после того, как получила угрозы от своих соседей. Пару не устраивало, что по ту сторону забора лает собака, когда их коты прогуляются по участку.