Неудачная экономия: мужчина приобрел двух хорьков под стероидами, считая их пуделями (фото)

Житель Аргентины нашел любимцев на рынке за дешевую цену. Впоследствии его разочаровал ветеринар — той-пудели оказались накачанными гормонами грызунами.

Related video

Аргентинец приобрел двух пуделей за 150 долларов, но впоследствии выяснил, что они — хорьки, накачанные стероидами. Деталями истории поделились в медиа Mirror.

Мужчина из Аргентины приобрел на местном рынке двух той-пуделей. Однако во время первого посещения ветеринара оказалось, что ему продали грызунов вместо собак.

В материале говорится, что продавцы рыночного киоска, в котором аргентинец купил любимцев, на самом деле являются аферистами. Злоумышленники разводили белых зверьков, которых после рождения накачивали гормонами. Также мех животных расчесывали так, чтобы они казались более пушистыми. Так хорьками торговали, выдавая их за маленьких собак.

Той-пудель (слева) и хорек (справа) Фото: Mirror

Хорьки и пудели: неужели настолько похожи?

Журналисты подчеркнули, что визуально животные отличаются. Хорьки имеют более заостренные носы и мордочки, хотя по количеству меха они и могут быть похожими на щенков. Той-пудель — популярная и недешевая порода, по размерам собаки действительно похожи на хорьков.

В СМИ отметили, что этот случай — не первый. Ранее на рынке La Salada женщине продали большого хорька под видом чихуахуа.

"Обычно той-пудель стоит в США около 1000 долларов, а хорька можно приобрести всего за 75 долларов. Хорьки также являются прекрасными домашними животными, поэтому, возможно, это не было полной потерей — эти маленькие пушистые грызуны чрезвычайно озорные и игривые, их даже можно дрессировать, как маленьких собак", — отметили в медиа.

Важным отличием между хорьками и пуделями является то, что грызуны не способны издавать "собачьи" звуки — вместо лая они могут лишь шипеть. Также стоит отметить, что надежные заводчики убеждаются в ответственности покупателей и дают возможность проверить животное. Если же покупка происходит "срочно" на рынке, первый визит к ветеринару может стать разочарованием.

Напомним, в Киеве после трех месяцев "розысков" нашли пропавшую экзотическую змею. Тонкохвостый полоз залез под шкаф в квартире девушки. Вернувшись с работы и увидев, что пресмыкающееся никуда не убежало, она вызвала спасателей.

28-летний британец вынужден жить только в нескольких комнатах своего дома и носить "одобренную веганами" одежду. Особый режим стал частью его жизни после укуса паразита.