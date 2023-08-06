Невдала економія: чоловік придбав двох тхорів під стероїдами, вважаючи їх пуделями (фото)

Мешканець Аргентини знайшов улюбленців на ринку за дешеву ціну. Згодом його розчарував ветеринар — той-пуделі виявились накачаними гормонами гризунами.

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Аргентинець придбав двох пуделів за 150 доларів, але згодом з’ясував, що вони — тхори, накачані стероїдами. Деталями історії поділились у медіа Mirror.

Чоловік з Аргентини придбав на місцевому ринку двох той-пуделів. Однак під час першого відвідування ветеринара виявилось, що йому продали гризунів замість собак.

У матеріалі йдеться, що продавці ринкового кіоску, в якому аргентинець купив улюбленців, насправді є аферистами. Зловмисники розводили білих творів, яких після народження накачували гормонами. Також хутро тварин розчісували так, щоб вони здавались більш пухнастими. Врешті тхорами торгували, видаючи їх за маленьких собак.

Той-пудель (зліва) та тхір (справа) Фото: Mirror

Тхори та пуделі: невже настільки схожі?

Журналісти підкреслили, що візуально тварини відрізняються. Тхори мають більш загострені носи та мордочки, хоч за кількістю хутра вони й можуть бути схожими на щенят. Той-пудель — популярна та недешева порода, за розмірами собаки дійсно подібні до тхорів.

У ЗМІ наголосили, що цей випадок — не перший. Раніше на ринку La Salada жінці продали великого тхора під виглядом чихуахуа.

"Зазвичай той-пудель коштує в США майже 1000 доларів, а тхора можна придбати всього за 75 доларів. Тхори також є чудовими домашніми тваринами, тому, можливо, це не було повною втратою — ці маленькі пухнасті гризуни надзвичайно пустотливі та грайливі, їх навіть можна дресувати, як маленьких собак", — зазначили в медіа.

Важливою відмінністю між тхорами та пуделями є те, що гризуни не здатні видавати "собачі" звуки — замість гавкання вони можуть лише шипіти. Також варто зазначити, що надійні заводчики переконуються у відповідальності покупців та дають можливість перевірити тварину. Якщо ж покупка відбувається "терміново" на ринку, перший візит до ветеринара може стати розчаруванням.

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