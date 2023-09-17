"Кігті та крила були більші за мене": вагітна жінка відбила свою собаку у орла (фото)

Майбутня мати вивела свою улюбленицю Тіні на прогулянку, не підозрюючи, що скоро повезе її поранену до ветеринара. Орел двічі напав на собаку, переплутавши її зі здобиччю.

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Вагітна Маріка Сміт з Англії відбила свою маленьку собаку у величезного орла, який сприйняв її за їжу та намагався унести під час прогулянки. Деталями інциденту поділились у медіа Daily Star.

Майбутня мати вийшла на прогулянку з улюбленицею. В якийсь момент з неба кинувся униз хижий птах і напав на Тіні, намагаючись її схопити. Сміт була змушена вдарити хижака двічі у груди, щоб відбити чотирилапу подругу.

"На неї напав найбільший птах, якого я бачила у своєму житті, я на 99% впевнена, що це був орел. Він схопив її, і мені довелося стукнути його в груди стільки разів, щоб він відпустив її, а потім він напав знову", — розповіла жінка.

Англійка згадала, що під час нападу її собака "кричала і плакала". Попри те, що протистояння вагітної жінки та птаха тривало кілька секунд, цей час здавався їй "цілим життям". Вона зазначила, що крилатий хижак був "набагато більшим" за неї та Тіні.

У ситуацію втратилася незнайомка, що проїжджала повз. Вона спробувала допомогти відбити собаку у орла, коли той повернувся для другої спроби унести свою "здобич".

"Я намагалася відштовхнути його ногою, і моя собака була в крові", — описала Сміт.

Інша жінка також погодилася, що птах був схожий на орла.

"У нього блакитне кільце навколо однієї з його ніг, а великий дзьоб, кігті та крила були більші за мене. Я перебуваю на 20 тижні вагітності, і те, що сталося, було не дуже приємним", — пояснила постраждала.

Коли Тіні відбили вдруге, неназвана пара зупинила машину та допомогла жінці доставити свою улюбленицю до ветеринара. Собака була травмована, зокрема мала порізи на очах. Її рани обробив місцевий спеціаліст.

Зі слів Сміт, нині Тіні почувається добре, але після нападу була "дуже засмучена" та проспала більшу частину дня.

Фото Тіні з власницею Марікою Сміт Фото: Daily Star

Нагадаємо, аргентинець зекономив на купівлі пуделів та придбав за 150 доларів замаскованих тхорів. На місцевому ринку продавали гризунів, накачаних гормонами, під виглядом породистих собак.

Жінка звернулась на форум після того, як отримала погрози від своїх сусідів. Пару не влаштовувало, що по той бік паркану гавкає собака, коли їхні коти прогуляються ділянкою.