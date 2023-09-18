"Ангел смерти": медсестра Люси Летби могла убить еще троих младенцев (фото)

Появились новые показания свидетеля, который утверждает, что женщина могла причинить вред еще 10 младенцам. Сама медсестра планирует обжаловать приговор.

33-летняя Люси Летби из Великобритании отбывает пожизненное заключение за убийство 7 младенцев и покушение на убийство еще 6. Однако свидетель-эксперт утверждает, что жертв могло быть еще трое. Об этом пишет Daily Star.

Деви Эванс, который давал экспертные показания против медсестры-убийцы во время судебного процесса, утверждает, что Летби, возможно, причинила вред еще 10 младенцам.

Женщину назвали "самой жестокой убийцей малышей в Британии". Она была признана виновной в убийстве 7 младенцев в неонатальной палате и попытке убийства еще 6. Люси проведет остаток жизни за решеткой, хотя она попытается обжаловать приговор.

Эванс рассказал о еще 10 детях, которые выжили, но могли пострадать от рук Летби во время ее пребывания в больнице Честера.

"Первоначально я рассмотрел 32 случая, и семь из них (не вошедших в судебное разбирательство) требуют более тщательного изучения. У этих детей были заболевания, угрожающие жизни, и трое из них умерли — но мы должны проверить, не подвергались ли они опасности. Есть семь случаев, которые меня беспокоят, и которые мы должны изучить более тщательно. Я обнаружил, что эндотрахеальная трубка, помещенная в горло ребенка, когда ему требуется поддержка дыхания, была смещена, вышла наружу. Я буду поддерживать связь с полицией, чтобы привлечь их внимание к этим случаям", — заявил он.

Женщину назвали "самой жестокой убийцей малышей в Британии" Фото: Cheshire Police

Апелляция Люси Летби была подтверждена в пятницу, 15 сентября.

Министерство здравоохранения ранее заявило, что по делу медсестры будет проведено независимое расследование, в ходе которого будут изучены "обстоятельства, связанные со смертями и инцидентами, включая то, как решались вопросы, поднятые врачами". Ожидается также, что в конце этого месяца прокуроры объявят, намерены ли они добиваться повторного рассмотрения дела Летби по ряду оставшихся обвинений.

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