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Водитель пытался отвлечь: разъяренный слон напал на рейсовый автобус (видео)

Татьяна Зарембо
Фото: Скриншот видео | Слоны иногда бывают слишком агрессивными и нападают на транспорт и дома

К счастью, пострадало от этой атаки только транспортное средство, а водитель оказался достаточно смелым.

Пассажиры автобуса в южном индийском штате Эндра Прадеш познакомились со слоном при довольно опасных обстоятельствах. Разъяренный гигант атаковал их транспорт и разбил лобовое стекло бивнями, пишет Bild.

Когда рейсовый автобус неожиданно остановился на дороге, пассажиры оставили его и ждали на замену другой транспорт. В это время, пишет издание, к ним приблизился разъяренный слон, который разбил лобовое стекло и даже сдвинул автобус на несколько метров.

Смелый водитель пытался отвлечь внимание животного, чтобы спасти автобус. В то же время люди в панике бросились в разные стороны. Слон в конце концов пошел в атаку на водителя и забыл об автобусе. Водитель успел избежать боя со слоном, поэтому пострадавших в результате инцидента с дикой природой нет.

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Напомним, Фокус писал, как слоны отомстили охотникам после того, как они подстрелили одного из них.

Кроме того, исследователи считают, что именно африканские слоны используют имена, чтобы общаться друг с другом.

Ранее Фокус писал, как выяснили ученые, что слоны, как и люди, ненавидят есть одно и то же.