Попали под копыта: в Британии стадо коров "напало" на мужчину и двух женщин

Инцидент случился после того, как стало известно, что коровы являются самыми смертоносными животными в Британии. Ежегодно они нападают на три-четыре тысячи человек.

В Великобритании 56-летний мужчина, имя которого не называют, был доставлен в больницу вертолетом после того, как его затоптало стадо коров на отдаленном шотландском пляже. Об этом пишет The Mirror.

Эта новость появилась после того, как коров признали самыми смертоносными животными в Британии.

56-летний британец и две женщины попали под копыта целого стада коров на пляже Traigh Eais на острове Барра (Шотландия). На помощь пострадавшим поспешили полиция, шотландская пожарно-спасательная служба и спасательная группа Barra Coastguard.

"Пострадавшие оказались в ловушке коров. Мужчина получил удар в грудь и находится в шоковом состоянии", — сказал представитель береговой охраны Сторноуэя.

Шотландская пожарно-спасательная служба подтвердила, что на место происшествия прибыла местная бригада для оказания помощи. Мужчина был доставлен на вертолете в Университетскую больницу королевы Елизаветы в Глазго, а две женщины — в больницу Святого Брендана в Каслбэе.

Иллюстративное фото Фото: Somerset Live

Инцидент произошел около 20:05 в субботу, 16 сентября 2023 года.

"56-летний мужчина был доставлен санитарной авиацией в Университетскую больницу королевы Елизаветы (Глазго), но уже выписан. Две женщины прошли лечение в больнице St Brendan's Hospital в Каслбее и также были выписаны. Всем пострадавшим были даны советы и оказана помощь. Дальнейшие действия полиции не предпринимались", — заявил представитель полиции Шотландии.

Издание отмечает, что эта новость появилась после того, как стало известно, что коровы являются самым смертоносным животным в Великобритании. Ежегодно они нападают на три-четыре тысячи человек. По мнению экспертов, эта цифра может продолжать расти.

В период с 2018 по 2022 год, по данным Управления по охране труда и технике безопасности правительства Великобритании, коровами было убито более 30 человек.

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