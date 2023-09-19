"Возненавидел" одиночество: 85-летний мужчина вернулся на работу после смерти жены (фото)

Мужчина более пяти десятилетий проработал в оконной отрасли, а после выхода на пенсию вернулся в свою прежнюю компанию, специализирующуюся на коммерческой недвижимости.

В Великобритании 85-летний Тревор Боттомли был опустошен после смерти своей 64-летней жены Морин и решил вернуться на работу в качестве продавца-консультанта. Об этом пишет The Mirror.

Пенсионер отметил, что жизнь дома стала для него невыносимой.

Британец "возненавидел" жизнь в одиночестве после того, как в апреле скончалась его 64-летняя жена Морин. По его словам, работа в качестве продавца-консультанта дала ему "новую жизнь". Тревор более пяти десятилетий проработал в оконной отрасли, а после выхода на пенсию вернулся в свою прежнюю компанию, специализирующуюся на коммерческой недвижимости, EYG, на неполную ставку. Он оставил эту должность в 2017 году, когда у Морин случился инсульт и ухаживал за ней до ее смерти.

После этого мужчина с трудом вставал с постели. Во время случайной встречи с бывшими коллегами ему предложили работу на полный рабочий день.

"Когда Морин не стало, дом был таким пустым. Я ненавидел это, в общем-то. Я занимался собой и выходил на улицу как можно чаще", — сказал Тревор из Халла (Восточный Йорк).

В 2017 году у Морин случился инсульт и мужчина ухаживал за ней до самой смерти Фото: SWNS

Тревор, который также является профессиональным пианистом, бросил школу в 15 лет и прошел национальную службу, после чего получил квалификацию электрика и сантехника. Многоопытный Тревор также помог создать в Facebook группу с 72 000 участников под названием Piano Music Theory, которая обучает игре на фортепиано музыкантов по всему миру.

Издание отмечает, что несмотря на то, что пенсионер нашел, чем занять свое время, некоторые песни по-прежнему вызывают у него чувство утраты по Морин.

"Однажды вечером я возвращался домой из клуба и вышел из него примерно в 23:30. Это примерно в трех четвертях часа езды от места, где я живу. Я слушал классику FM, и тут зазвучала песня "Danny Boy", и меня осенило. То же самое с фортепианным концертом № 2 Рахманинова. Когда живешь с любимым человеком, он становится частью тебя, и невозможно поверить, что его больше нет", — добавил британец.

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