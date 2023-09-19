Держится в тени: тайная компания стоимостью 54 трлн долларов "владеет всей Америкой", — СМИ

Многие люди любят хорошие истории о теориях заговора. Однако все подобные слухи и рассказы обычно не возникают из пустоты. Финансовая организация Cede and Company в основном держится в тени, имея огромный бюджет и всего десяток директоров. Недавно стало более известно о деятельности компании.

Конспирологи убеждены, что нью-йоркская финансовая компания Cede and Company владеет всем богатством США. Об этом пишет Daily Star.

Секретная компания стоимостью 54 трлн долларов "владеющая Америкой", названа "Святым Граалем заговоров"

Многие люди любят хорошие истории о теориях заговора. Однако все подобные слухи и рассказы обычно не возникают из пустоты.

Несмотря на свою значимость, нью-йоркская финансовая организация Cede and Company в основном держится в тени, имея десяток директоров и не более полутора десятков сотрудников. Издание отмечает, что скромные размеры не должны вводить людей в заблуждение. Эта могущественная организация владеет активами на сумму, по некоторым данным, до 54 трлн долларов. Такая ошеломляющая цифра была достигнута благодаря тому, что компания фактически владеет 83% всех выпущенных акций в США.

Формально частные инвесторы не владеют теми акциями, которые, как они думают, находятся в их собственности. У них есть договорные права, которые являются частью сложной цепочки, заканчивающейся в компании Cede and Company. Звучит сухо и академично, но это касается каждого американца. И пока США остаются ведущей экономической державой на Земле, это затрагивает и всех остальных.

Вся торговля акциями в США контролируется сложной системой взаимосвязанных организаций, таких как The Depository Trust & Clearing Corporation, National Securities Clearing Corporation и Fixed Income Clearing Corporation. Все они находятся в ведении компании Cede.

Depository Trust Company является частной компанией, на которую возложена государственная ответственность Фото: Daily Star

Вся суть тайны заключается в том, что почти никто не понимает как это все работает. Depository Trust Company — это частный банк ценных бумаг. Каждая финансовая организация в США — банкиры и брокерские конторы — обязана обеспечить себе членство в DTC. Как и Федеральная резервная система, DTC является частной компанией, на которую возложена государственная ответственность. Она обрабатывает все фондовые и бумажные ценные бумаги для каждого американского банка и брокерской конторы.

Depository Trust Company контролирует абсолютно все операции с бумажными активами в Америке и физически хранит на свое имя большинство сертификатов акций и облигаций.

Многие американцы обеспокоены тем, что эти ценные акции могут в любой момент "исчезнуть" в одночасье для обслуживания непомерного государственного долга страны. The Depository Trust & Clearing Corporation избегает публичности, однако Джим Макнефф из DTC побеседовал с финансовым журналистом Энтони Уэйном. Он объяснил насколько безошибочно DTC управляет американским фондовым рынком.

"В понедельник было совершено 535 млн сделок, во вторник — 400 млн сделок. DTC провела все транзакции без единого сбоя!" — сказал он.

Depository Trust Company контролирует абсолютно все операции с бумажными активами в Америке Фото: Daily Star

Кроме этого журналист сделал вывод, что "черный понедельник" — колоссальный финансовый спад, погубивший многих американцев, — был контролируемым испытанием. Это была сознательно манипулируемая катастрофа в интересах DTC. Однако это так и не было доказано.

Однако у людей в соцсетях появились собственные выводы о том, какой властью обладает компания.

"Мы принадлежим Cede. Не могу поверить, что мы нашли Святой Грааль в мире конспирологии. Они владеют всем этим. Вероятно, в каждой стране существует своя версия Cede & Co, и управляют ею одни и те же люди. Мы можем прямо сейчас отрубить им самую большую конечность", — написал один из пользователей Reddit.

Ранее Фокус сообщал, что девушка последние 7 лет живет в машине. Ютубер Хобо Але живет со своим парнем в машине, чтобы путешествовать по стране и избежать типичных расходов на жизнь.

Также стало известно, что в Британии квартиры стоимостью 640 тысяч продают всего за 1 фунт. Чиновники уверены, что такой шаг позволит избежать высоких эксплуатационных расходов и обеспечит сохранение доступности жилья.