Пассажир самолета притворился вегетарианцем, чтобы дорого поесть: его "вывел на чистую воду" экипаж

Экипаж заметил, что перед тем как заказать пасту из бизнес-класса пассажир смаковал чипсами с дымным беконом.

Пассажир из эконом-класса в самолете решил поесть из бизнес-класса, поэтому притворился вегетарианцем. Стюард обнаружил его намерения и разыграл его. Об этом пишет издание Mirror.

Пассажир, о котором идет речь, сидел в предпоследнем ряду в эконом-классе, и когда ему раздавали еду, он попросил пасту.

К сожалению, из-за массового спроса блюдо закончилось, поэтому стюард вместо этого предложил вариант с курицей. В этот момент пассажир заявил, что он на самом деле вегетарианец, добавив, что в прошлый раз, когда он летал, ему дали еду из бизнес-класса, поэтому он подождет, когда ему ее подадут.

Однако экипаж заметил, что пассажир до этого смаковал чипсами с дымным беконом.

Стюарду обман не понравился, он сказал, что соберет что-то ему из бизнес-класса, но у них также закончилась вегетарианская еда.

Пассажиры бизнес-класса платят более тысячи долларов за свои билеты, поэтому могут пообедать в любое время. Члены экипажа не смогли передать одно из имеющихся горячих овощных блюд, потому что кто-то другой мог попросить его позже. Поэтому вместо этого они положили листья салата вместе с заправкой.

"Я мог бы немного повеселиться с этим фальшивым вегетарианцем. Я поставил салат на серебряный поднос и держал над линией глаз пассажира, чтобы он не видел содержимое подноса", — рассказывает стюард.

Он объяснил, что в бизнес-классе также нет вегетарианских вариантов, и сказал, что ему удалось буквально выхватить последнюю вегетарианскую еду из бизнес-класса.

"Затем я снял льняную тряпку с подноса и поставил перед мужчиной салат. Это был очень простой, но большой салат, но увидев его, лицо мужчины изменилось", — рассказывает стюард.

Пассажир сказал, что ему действительно хочется чего-то горячего, поэтому он возьмет курицу. С притворным шоком работник самолета сказал: "Я не могу вам этого дать, сэр, я чувствовал бы себя ужасно".

Но мужчина настаивал, что все в порядке. В конце концов "вегетарианцу", дали курицу со словами "приятного аппетита".

Напомним, что женщина заказала в шикарном ресторане лобстера за 200 долларов, а затем выпустила его в море.

Ранее сообщалось, что американка, по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания Wendy's и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию.