Бывшая жена настоящего "Волка с Уолл-стрит" раскрыла правду о сцене с Марго Робби (видео)

Женщина рассказала, что некоторые эпизоды фильма были приукрашены или полностью выдуманы для более драматического эффекта, но среди них были показаны и правдивые моменты из их супружеской жизни.

Бывшая жена настоящего "Волка с Уолл-стрит" раскрыла "забавную правду" об одной из сцен популярного фильма, рассказав о том, насколько правдивым является этот эпизод. Об этом пишет Daily Star.

Надин Макалузо из США было всего 22 года, когда она познакомилась с известным мошенником Джорданом Белфортом, и после бурного романа в 1991 году пара связала себя узами брака, родила двоих детей и развелась спустя 14 лет. Их бурные отношения были запечатлены в фильме Мартина Скорсезе 2013 года, где женщину сыграла популярная актриса Марго Робби.

Недавно 55-летняя Надин Макалузо наконец-то рассказала свою версию событий, опубликовав видео в TikTok, чтобы поделиться секретами своего брака и рассказать, какие из сцен фильма произошли на самом деле. По ее словам, некоторые сцены были приукрашены или полностью выдуманы для драматического эффекта, в том числе и известная сцена в детской, но среди них были показаны и правдивые моменты из их супружеской жизни.

В своем недавнем посте в TikTok Надин вспомнила, как в одном из моментов фильма она угадала очень характерную деталь, поделившись клипом из сцены первого свидания пары. Леонардо Ди Каприо, сыгравший Джордана, сидит напротив Марго за столиком в ресторане, а она подзывает официанта, поднимая руку и спрашивая: "Дайте мне, пожалуйста, соломинку".

"Забавная правда об этой сцене, которую вы, возможно, не ожидали от меня услышать. Это Правда, я действительно пью красное вино из соломинки. Я не хочу портить свои виниры, и это работает, сохраняя их белыми", — поделилась подробностями бывшая жена Белфорта.

Поклонники фильма поблагодарили ее за объяснение, а некоторые рассказали, что поступают точно так же. Когда один человек задал вопрос, откуда продюсеры знают о ней такую "маленькую деталь", Надин рассказала, что один из сценаристов узнал об этом после того, как встретился с ней за обедом.

После расставания с Джорданом Надин, которую во время их брака называли "герцогиней Бейриджской", обвинила его в жестоком обращении и неверности, подпитываемой его наркотической зависимостью. В одном из своих видеороликов в TikTok она утверждала, что Джордан однажды поджег ее украшения и одежду и даже столкнул ее с лестницы, когда она планировала закончить отношения.

После их развода в 2005 году женщина переехала в Калифорнию, получила степень доктора философии в области консультирования и соматической психологии и в настоящее время работает психотерапевтом, специализирующимся на работе с травматическими связями.

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