Почти невозможно добраться: мужчина купил заброшенную башню посреди реки (фото)

Военное здание защищало Великобританию во время Первой и Второй мировых войн. Покупателю придется потратить большую сумму на ремонт и возвращение сооружению былой славы.

Житель США купил обветшавшую орудийную башню, расположенную на реке Темзе в Кенте (Великобритания). Об этом пишет Metro.

Покупка недвижимости, скорее всего, станет самым дорогим приобретением в жизни большинства людей. Поэтому для большинства из них выкладывание огромной суммы должно стать чем-то достойным. Но, похоже, приоритеты одного американца несколько отличаются от общепринятых. Мужчина купил заброшенную башню посреди реки, к которой почти невозможно добраться.

Попасть в башню на Темзе можно только во время отлива два раза в день, а в остальное время только на лодке. Однако такая проблема не остановила покупателя, который заплатил за здание 159 000 фунтов стерлингов, на 9 000 фунтов стерлингов больше запрашиваемой цены.

Отличительной особенностью объекта недвижимости является его 168-летняя история. Военное здание защищало страну во время Первой и Второй мировых войн. Издание отмечает, что башня имеет уникальный и знаковый адрес: Номер 1, Темза.

Военное здание защищало страну во время первой и второй мировых войн Фото: SWNS

Это было последнее в своем роде оборонное сооружение, построенное для защиты близлежащих военных верфей от французского вторжения. Однако это довольно удаленное место, находящееся в четырех с половиной милях (почти 7км) от ближайшей железнодорожной станции. Покупателю придется потратить большую сумму на ремонт и возвращение ему былой славы.

Представитель компании Savills, однако, охарактеризовал объявление о продаже как "атмосферное".

"Башня занимает уникальное и спокойное место, откуда открывается вид на море и побережье. Деревня Грейн находится примерно в одной миле к западу. Внутри башня представляет собой атмосферное сооружение с рядом комнат, открытой кирпичной кладкой и бетоном. Она представляет собой уникальную возможность с потенциалом для альтернативного использования или развития при условии получения необходимых разрешений", — сказал он.

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