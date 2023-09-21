Золушка в реальной жизни: девочку, ставшую моделью, прозвали "принцессой трущоб" (видео)

В 15 лет Малиша Кхарва уже успела появиться на обложках международных модных журналов Vogue и Cosmopolitan, стать лицом люксового бренда и собрать более 300 тысяч подписчиков в Instagram.

Малиша Кхарва выросла в печально известных мумбайских трущобах Дхарави (Индия). Благодаря случайной встрече с американским актером она стала одной из самых популярных индийских моделей-подростков. Об этом пишет Oddity Central.

В свои 15 лет девочка уже успела появиться на обложках международных модных журналов Vogue и Cosmopolitan, стать лицом люксового бренда по уходу за кожей и собрать более 300 тысяч подписчиков только в Instagram.

Сейчас Малиша одна из самых узнаваемых лиц в Индии, но всего три года назад она была еще одной девочкой из трущоб Мумбаи. Только благодаря счастливой встрече с американским актером Робертом Хоффманом ее жизнь круто изменилась, и она получила шанс воплотить свою детскую мечту.

"Моя жизнь изменилась. Раньше меня не было ни на плакатах, ни в газетах, ни на телеканалах, а теперь я во всем мире. Все узнают меня и просят сделать селфи. Я чувствую гордость за себя. Я всегда хотела стать моделью. Я начала мечтать о том, чтобы стать моделью, когда мне было пять лет. Я очень счастлива. Я мечтаю когда-нибудь стать супермоделью", — сказала Малиша в интервью The National.

Три года назад Роберт Хоффман был в Мумбаи на съемках музыкального клипа, когда заметил девочку с поразительной внешностью, сидящую на матрасе внутри импровизированной палатки. Он заговорил с ней, а затем выложил видеозапись в социальные сети, которая практически мгновенно стала вирусной. Вскоре Малиша стала международной сенсацией, и к ней посыпались предложения о прослушивании.

15-летняя девушка становится все более популярной Фото: Facebook/Maleesha Kharwa

Девочка-подросток начала получать дорогостоящие заказы. На первые заработанные деньги она перевезла свою семью из трущоб в приличную однокомнатную квартиру.

"Раньше у нас не было электричества, приходилось далеко ходить за водой, а теперь у нас есть все. Муниципалитет часто сносил наши хижины, но теперь у нас есть надежная крыша над головой. Мой отец гордится мной", — рассказывает модель.

В этом году Малиша Кхарва стала лицом новой кампании "The Yuvati Collection" люксового косметического бренда Forest Essentials, и ее удивительная история не собирается заканчиваться в ближайшее время. Более того, 15-летняя девушка становится все более популярной, поскольку продолжает привлекать к себе внимание как в интернете, так и за его пределами.

Всего три года назад она была еще одной девочкой из трущоб Мумбаи Фото: Facebook/Maleesha Kharwa

Малишу часто называют "принцессой трущоб", и она стала символом надежды для миллионов других подростков, мечтающих вырваться из индийских трущобах.

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