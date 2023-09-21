"Это было унижение": парень в шутку сделал предложение девушке в оживленном ресторане

Парень и девушка были вместе долгое время и часто подшучивали друг над другом, но в этот раз розыгрыш зашел слишком далеко.

24-летняя женщина, которая решила не называть своего имени, рассказала о том как ее парень сделал ей предложение в шутку в оживленном ресторане. Об этом пишет The Mirror.

Пара состоит в отношениях пять лет и девушка считает их "здоровыми и стабильными".

Однако однажды вечером ее мнение о 26-летнем партнере полностью изменилось после того, как он решил сделать предложение руки и сердца ради шутки.

"Мой парень, Эндрю, всегда был шутником и постоянно подшучивал надо мной. Я тоже с ним шучу, но в этот раз он зашел слишком далеко", — написала она на популярном форуме Reddit.

Эндрю устроил для пары сюрприз. Он попросив девушку проснуться в 7 утра, потому что у него была бронь в спа-салон.

"Я была очень удивлена, потому что это не был какой-то особенный день, но я была полностью согласна. В спа-салоне он сказал мне, что хочет пойти в шикарный ресторан после того, как мы закончим, и что он платит. Я согласилась, ведь мы давно никуда не ходили вместе. Потом мы поехали в ресторан, у нас был красивый, романтический ужин и вообще приятное времяпрепровождение. Мы говорили о доме, в который планируем переехать, и болтали о других вещах", — продолжила свой рассказ девушка.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Примерно через 40 минут после начала трапезы Эндрю встал на одно колено и достал из кармана небольшую коробочку якобы с кольцом.

"Мое сердце перестало биться. Я даже не ожидала этого. Мы никогда раньше не говорили о предложениях, но я также подумала, что сейчас самое время. Он произнес речь о том, что я самая красивая девушка в мире, что он хочет жить со мной вечно, и закончил ее словами: "Выйдешь за меня замуж, принцесса?". Конечно, я ответила "да". Но через несколько секунд Эндрю разразился громким смехом. Открыв коробочку я увидела там бумажку с надписью о том что меня разыграли", — написала женщина.

Растерявшись, женщина дала парню пощечину и расплакалась. Она бросила его и выбежала из ресторана, пытаясь держать себя в руках.

"Сейчас я сижу в своей постели и плачу, не зная, что делать. Он пишет и звонит мне, но я не отвечаю, потому что чувствую себя такой грустной, преданной, а главное — злой. Я думала, что это будет один из лучших дней в моей жизни, но все оказалось не так", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Многие пользователи форума поддержали несчастную женщину в комментариях.

"Это был не розыгрыш. Это было унижение", — написал один из них.

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