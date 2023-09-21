Торговали в сети: на заднем дворе скупщиков нашли целый склад украденных товаров (фото)

Сотрудники полиции обнаружили товары, похищенные из магазинов Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid и Ralphs, на общую сумму около 218 379 долларов.

В США на одном из задних дворов в Лос-Анджелесе хранились украденные товары на сумму в 218 тысяч долларов. Об этом пишет Los Angeles Times.

Сотрудники оперативной группы по борьбе с организованными розничными кражами Калифорнийского дорожного патруля (CHP) объявили о возвращении украденных товаров на сумму более 200 тысяч долларов и аресте 10 подозреваемых.

13 сентября полиция Лос-Анджелеса совместно с недавно сформированной оперативной группой по борьбе с организованной розничной торговлей начала расследование дела о скупщиках, которые продавали краденые вещи на ярмарках в районе Лос-Анджелеса.

Издание отмечает, что под "скупщиком" понимается человек или группа лиц, которые приобретают товары, украденные в ходе разбойных нападений и организованных краж, а затем продают их, через интернет якобы законным путем.

Следователи установили, что операции проводились с заднего двора частного дома, где похищенный товар хранился под тентами и в грузовике с коробками.

Правоохранительные органы арестовали 10 подозреваемых Фото: California Highway Patrol

На месте происшествия сотрудники CHP и LAPD обнаружили товары, похищенные из магазинов Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid и Ralphs в окрестностях Лос-Анджелеса, на общую сумму около 218 379 долларов. Следователи также изъяли около 45 тысяч долларов наличными в качестве вещественных доказательств.

Правоохранительные органы арестовали 10 подозреваемых, среди них было три женщины и семь мужчин из южного района Лос-Анджелеса, Комптона.

"CHP стремится активно расследовать деятельность организованной розничной торговли в регионе Лос-Анджелеса и по всей Калифорнии", — отмечается в релизе.

Похищенные товары Фото: California Highway Patrol

Для борьбы с подобными преступлениями Советом по делам государственных и общественных исправительных учреждений была утверждена программа грантов на борьбу с организованными розничными кражами, в рамках которой 55 городам и округам Калифорнии будет направлено 267 млн долларов.

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