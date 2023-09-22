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Со вкусом виски и васаби: стоматолог собрал самую большую в мире коллекцию зубных паст (видео)

Константин Пономарев
Фото: Guinness World Records | У мужчины есть редкие зубные пасты из таких стран, как Япония, Корея, Китай та Индия

Мужчина собирал свою коллекцию 22 года. Он отметил, что некоторые из них не рискнул бы пробовать на вкус.

В США стоматолог Вэл Колпаков из штата Джорджия попал в Книгу рекордов Гиннесса за свою коллекцию из 2037 тюбиков зубной пасты с необычными вкусами, включая васаби и виски. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Альфаретты, рассказал, что в его коллекции есть редкие зубные пасты из таких стран, как Япония, Корея, Китай, Индия и Россия.

"Я начал собирать свою коллекцию в 2001 году, чтобы как стоматолог больше узнать обо всех имеющихся на рынке зубных пастах. Вскоре я понял, что это очень интересное хобби, и попытался собрать несколько старых зубных паст и тюбиков из других стран", — рассказал Колпаков в интервью Книге рекордов Гиннесса.

По словам Колпакова, среди самых необычных тюбиков, представленных в "мини-музее" его стоматологической клиники, — трио тюбиков со вкусом виски, ржи и бурбона. Эти необычные зубные пасты, выпущенные Доном Пойнтером в 1950-х годах, содержат 3% спирта.

У стоматолога есть есть зубная паста со вкусом васаби, но он не планирует ее пробовать
Фото: Guinness World Records

Стоматолог также отметил, что у него также есть зубная паста со вкусом васаби, но он не планирует ее пробовать.

"Как вы понимаете, это может быть не для слабых людей", — сказал он.

Среди других необычных экспонатов его коллекции — тюбик зубной пасты Doramad, содержащий радиоактивное соединение торий, и тюбик зубной пасты Brenner's, специально изготовленный для реквизита сериала "Побег из тюрьмы".

"Коллекционировать очень интересно, и я постоянно ищу новые зубные пасты. Есть разные тенденции, например, сейчас много зубных паст, которые делают с древесным углем", — сказал Колпаков.

Ранее Фокус сообщал, что родители сбили собственного сына, которого искали 12 лет. Супруги попавшие в аварию сразу же узнали своего мальчика, который все это время жил как нищий.

Также стало известно, что мужчина хотел отсудить 519 млн фунтов у больницы. Анил Коппула утверждает, что у него развилось психическое заболевание после того, как он стал свидетелем родов своей жены.