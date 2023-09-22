Охраняли малышку: пропавшую девочку нашли в лесу в окружении домашних собак

Во время поисковой операции задействовали беспилотники и служебных собак, которые прочесывали отдаленный лесной массив.

В США пропавшая 2-летняя девочка была найдена спящей в лесу с одной домашней собакой "в качестве подушки", а другая "обеспечивала ее безопасность". Об этом пишет Sky News.

После исчезновения ребенка из дома в штате Мичиган были начаты масштабные поиски. В итоге ее нашли в трех милях (4,8 км) от своего жилья вместе с обеими собаками.

Пропавшая двухлетняя девочка, заблудившаяся в лесу недалеко от своего дома, была найдена спящей на одной из двух семейных собак, как на пушистой подушке, в то время как другая "охраняла ее".

Правоохранительные органы и местные жители использовали беспилотники и полицейских собак, которые прочесывали отдаленный лесной массив на Верхнем полуострове штата Мичиган (США).

По словам представителей полиции штата, ребенок ушел из дома с двумя домашними собаками, а затем был найден вместе с ними.

"Она легла и использовала одну из собак в качестве подушки, а вторая собака лежала рядом и оберегала ее. Это действительно удивительная история", — сказал лейтенант Марк Джаннунцио.

Полиция была вызвана 20 сентября около 8 часов вечера. Местный житель, присоединившийся к поискам, обнаружил девочку около полуночи, примерно в трех милях (4,8 км) от ее дома. По словам г-на Джаннунцио, девочка была осмотрена медицинским персоналом и, судя по всему, находилась в хорошем состоянии.

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