"Девушка Бонда": в США бывшая сотрудница КГБ учит женщин, как соблазнять мужчин (фото)

Бывшая российская шпионка, много лет соблазнявшая иностранных агентов и олигархов, раскрыла секреты, которые помогут женщинам лучше понимать мужчин.

Экс-агент КГБ Алия Роза дала несколько советов своим поклонницам в соцсетях по соблазнению мужчин. Она предлагает женщинам изучать "психологию мужчин", прежде чем отправляться на свидание. Об этом пишет Daily Star.

39-летняя Алия Роза родилась в Казахстане и после распада Советского Союза стала шпионкой российского правительства. Выполняя сверхсекретные задания, она стала экспертом в области "психологии мужчин".

Вскоре "девушка Джеймса Бонда" (так она себя называет) стала рассказывать на часовых курсах за 200 фунтов стерлингов о том, как заполучить любого мужчину. Сейчас она зарабатывает около 1,5 млн фунтов стерлингов в год.

У Алии есть поклонницы, которые надеются научиться хитростям ее ремесла. Она утверждает, что ее ученицы учатся получать все, что захотят, а подписка "Суперледи" открывает им доступ к эксклюзивным мероприятиям на красных дорожках.

Алия активно ведет блог в социальных сетях, где у нее более 1,2 млн подписчиков Фото: SWNS

Бывшая шпионка отметила, что в группу может вступить любая женщина, добавив, что она использует эти инструменты в своей "повседневной жизни".

"Когда я организую какое-либо мероприятие, я приглашаю их на модные презентации или послеобеденный чай, у меня есть доступ к знаменитостям и элитным модным брендам, который трудно получить. Они приходят, знакомятся друг с другом, общаются, выпивают и получают действительно важный опыт. Когда я училась в школе, я была ботаником и надо мной издевались. Я была единственным человеком азиатской внешности среди толпы белых людей, и дети издевались надо мной. Они называли меня уродливой, потому что у меня были прыщи. Я была очень неуверенной в себе", — рассказала она.

Отец и мать девушки тоже біли шпионами Фото: SWNS

Алиа утверждает, что сила соблазнения заключается не во внешности или уверенности в себе, а в харизме.

"И моя мать, и мой отец были сотрудниками советских спецслужб, поэтому, наверное, для меня это было естественно. Они научили меня всему, что касается шпионажа: как ходить, как краситься и, самое главное, как понимать психологию мужчин. Это было похоже на роль женщины Джеймса Бонда. Они создавали нашу харизму — нашу ауру — и учили нас лучшим приемам обольщения людей. Все эти приемы я с тех пор адаптировала к своей повседневной жизни. Неважно, есть ли у вас лишний вес, маленький рост. Все дело в харизме", — добавила Алия.

Женщина вместе с маленьким сыном жила в Швейцарии, Лондоне, а затем в США.

Алия, которая всегда была неравнодушна к моде, после стольких жизненных испытаний основала собственную PR-компанию. Теперь она занимается любимым делом, а также активно ведет блог в социальных сетях, где у нее более 1,2 млн подписчиков.

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