Время замерло: в жутком заброшенном парке развлечений продолжает работать персонал (фото)

Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

В Испании закрытый парк развлечений Tivoli World поддерживается в рабочем состоянии сотрудниками, которые уже не работают в нем. Об этом пишет The Mirror.

Некогда шумный парк развлечений, из которого доносились радостные крики людей, теперь погрузился в жуткую тишину. Исчезли очереди у входа, воздух больше не наполняют запахи вкусных лакомств.

Многие люди думали, что в 2021 году Tivoli World в Бенальмадене (Испания) в последний раз откроет свои ворота для посетителей и будет находиться в заброшенном и заросшем растительностью состоянии. Однако благодаря сотрудникам, которые раньше работали в парке, он до сих пор выглядит почти как новый, поскольку они поддерживают его в идеальном состоянии, несмотря на отсутствие посетителей.

Tivoli World был открыт в 1972 году и стал первым парком развлечений на побережье Коста-дель-Соль. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты. В парке были рестораны и театры, где проводились различные представления, например, фламенко. Более 35 млн посетителей прошли через его ворота, пока в 2020 году он не был вынужден закрыться из-за пандемии COVID-19.

После этого он ненадолго открылся, а в августе 2021 года был закрыт навсегда после банкротства компании-владельца. Хотя по внешнему виду этого не скажешь. Причина в том, что бывшие сотрудники поддерживали его в рабочем состоянии из-за странной лазейки в контракте, которая не позволяла им найти другую работу в другом месте. По данным Euro Weekly News, пострадали почти 90 сотрудников.

Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения Фото: коллаж Фокус

Трудовые отношения работников официально не были прекращены, поэтому, если они устраивались в другое место, это означало, что они не имели права на компенсацию или страховку. Считалось, что сотрудники сами покинули место работы. Вместо того чтобы сидеть сложа руки, они решили продолжать работу.

По сообщениям местных СМИ, только после того, как несколько воров попытались проникнуть на территорию и похитить оборудование, все узнали, что они все еще там работают.

"Аттракционы все еще там, многие метры электрического кабеля, а также оборудование в барах и кафе-мороженом. Мы не получаем зарплату уже 10 месяцев, но и работать ни над чем другим не можем, поскольку уволены. Несмотря на то, что у нас нет дохода, мы делаем все, что можем, в меру своих сил", — пояснил президент группы Salvemos Tivoli Хуан Рамон Дельгадо.

Сотрудники ежедневно посещают парк и обращаются в суд с просьбой помочь им либо возобновить работу аттракционов, либо разобраться с контрактами.

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