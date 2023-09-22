Письмо, которое "стоило миллионы": улицы города заполнены заброшенными магазинами (видео)

Чиновники горсовета допустили ошибку, из-за которой они потеряли многомиллионную сумму. Исследователь городской жизни Дэвид Бернип считает, что из-за такой халатности некоторые районы города сейчас похожи на заброшенные.

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Надежды жителей и властей британского города Болтона на получение гранта в размере 16 млн фунтов стерлингов рухнули после того, как у совета произошел казус с электронной почтой. Об этом пишет Daily Star.

Ютубер Wandering Turnip рассказал, что в "заброшенном" районе города остались ряды заколоченных магазинов.

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На центральной улице Болтона теперь доминируют ломбарды и букмекерские конторы, а десятки магазинов закрыты. Исследователь городской жизни Дэвид Бернип посетил город в рамках своей передачи об упадке британских улиц.

Блогер отметил, что, хотя этот город не так запущен, как другие бывшие промышленные центры, такие как Барроу и Сток, он все же является тенью себя прежнего. Во время своего путешествия Дэвид Бернип сделал снимки пустынных торговых улиц и заколоченных магазинов та офисных зданий.

Ютубер рассказал, что Болтон получил несколько пособий из правительственного фонда выравнивания. Но чиновники из совета пропустили срок подачи заявки на получение многомиллионной суммы, потому что кто-то забыл отправить электронное письмо.

"Было еще одно предложение, думаю, на сумму около 16 или 17 млн фунтов стерлингов, но они его не получили. Не потому, что она была отклонена, а потому, что произошел казус с электронной почтой. Совет знал об этом. Оказалось, что они просто пропустили срок. Просто не успели все уладить вовремя, и поэтому не смогли получить финансирование", — сказал мужчина.

Во время экскурсии по городу Дэвид рассказал, что расцвет Болтона пришелся на конец XIX — начало XX века Фото: Youtube/Wandering Turnip

По сообщению газеты Manchester Evening News, причина ошибки с электронной почтой заключалась в том, что различные документы, которые необходимо было прикрепить к электронному письму, превысили максимально допустимый размер, установленный на почтовых серверах совета.

Во время экскурсии по городу Дэвид рассказал, что расцвет Болтона пришелся на конец XIX — начало XX века, а после Первой мировой войны он начал терять свое значение.

"В 1920-х годах хлопчатобумажная промышленность начала приходить в упадок, а после кратковременного подъема после Второй мировой войны все пошло вниз. Все шахты были практически закрыты в 1960-х годах, я думаю, что несколько из них оставались на окраинах до 1990-х годов, но не так много. К концу XX века практически вся промышленность просто исчезла из Болтона", — сообщил британец.

По мнению блогера, сейчас улицы Болтона более оживленные, чем улицы некоторых других северных городов, но это только видимость.

Ранее Фокус писал, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было без владельца с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно все еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.