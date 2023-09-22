Лист, який "коштував мільйони": вулиці міста заповнені покинутими магазинами (відео)

Чиновники міськради припустилися помилки, через яку вони втратили багатомільйонну суму. Дослідник міського життя Девід Берніп вважає, що через таку недбалість деякі райони міста зараз схожі на занедбані.

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Надії жителів і влади британського міста Болтона на отримання гранту в розмірі 16 млн фунтів стерлінгів впали після того, як у ради стався казус з електронною поштою. Про це пише Daily Star.

Ютубер Wandering Turnip розповів, що в "покинутому" районі міста залишилися ряди забитих магазинів.

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На центральній вулиці Болтона тепер домінують ломбарди та букмекерські контори, а десятки магазинів закриті. Дослідник міського життя Девід Берніп відвідав місто в рамках своєї передачі про занепад британських вулиць.

Блогер зазначив, що, хоча це місто не таке занедбане, як інші колишні промислові центри, як-от Барроу та Сток, воно все ж є тінню себе колишнього. Під час своєї подорожі Девід Берніп зробив знімки пустельних торгових вулиць і забитих магазинів та офісних будівель.

Ютубер розповів, що Болтон отримав кілька допомог з урядового фонду вирівнювання. Але чиновники з ради пропустили термін подання заявки на отримання багатомільйонної суми, бо хтось забув надіслати електронного листа.

"Була ще одна пропозиція, думаю, на суму близько 16 або 17 млн фунтів стерлінгів, але вони її не отримали. Не тому, що її було відхилено, а тому, що стався казус з електронною поштою. Рада знала про це. Виявилося, що вони просто пропустили термін. Просто не встигли все залагодити вчасно, і тому не змогли отримати фінансування", — сказав чоловік.

Під час екскурсії містом Девід розповів, що розквіт Болтона припав на кінець XIX — початок XX століття Фото: Youtube/Wandering Turnip

За повідомленням газети Manchester Evening News, причина помилки з електронною поштою полягала в тому, що різні документи, які необхідно було прикріпити до електронного листа, перевищили максимально допустимий розмір, встановлений на поштових серверах ради.

Під час екскурсії містом Девід розповів, що розквіт Болтона припав на кінець XIX — початок XX століття, а після Першої світової війни він почав втрачати своє значення.

"У 1920-х роках бавовняна промисловість почала занепадати, а після короткочасного підйому після Другої світової війни все пішло вниз. Усі шахти були практично закриті в 1960-х роках, я думаю, що кілька з них залишалися на околицях до 1990-х років, але не так багато. До кінця XX століття практично вся промисловість просто зникла з Болтона", — повідомив британець.

На думку блогера, зараз вулиці Болтона більш жваві, ніж вулиці деяких інших північних міст, але це тільки видимість.

Раніше Фокус писав, що жінка купила покинутий будинок з "дорогим скарбом". Житло було без власника з початку 2000-х років і коли Меггі Макго вперше потрапила до нього, воно все ще було обставлено вінтажними меблями, але вже потребувало глибокого очищення. Оглядаючи свої нові володіння жінка знайшла багато цінних речей.

Також стало відомо, що забудовник зробив дитячий майданчик із 9 колод. Місцеві жителі незадоволені діями будівельної компанії, оскільки в їхньому районі немає нічого для дітей. Вартість будинків у цій частині міста становить понад півмільйона фунтів стерлінгів.