В тюрьме Венесуэлы осужденные настроили себе бассейны и рестораны и завели фламинго (фото)

На территории исправительного учреждения осужденные обустроили мини-город с благами всеми цивилизации — водными горками, зоопарком и СПА-бассейнами.

В Венесуэле в пенитенциарном центре Токорон в штате Арагуа силы безопасности восстановили контроль над тюрьмой, которая много лет контролировалась бандами. Об этом сообщает CNN.

Тюрьма Токорон, одна из крупнейших в стране, ранее находилась под прямым контролем заключенных, многие из которых были членами мощной транснациональной преступной группировки "Трен де Арагуа" ("Поезд Арагуа"), названной в честь штата, в котором, по данным министерства информации Венесуэлы, находится Токорон.

В среду венесуэльские силы безопасности, включая армию и национальную гвардию, провели спецоперацию с участием более 11 000 сотрудников, чтобы восстановить контроль над территорией тюрьмы.

Фламинго в тюрьме Токорон

Министр внутренних дел Венесуэлы Ремихио Себальос заявил, что операция была успешной, а 80 лидеров банды были задержаны.

"Мы полностью ликвидировали группу лидеров так называемого "Трен де Арагуа". Они ушли", — сказал он CNN.

После "освобождения" тюрьмы журналистам провели экскурсию в исправительном учреждении. Здесь за последние годы заключенные построили бассейн и несколько ресторанов.

Бассейны в тюрьме Токорон

По данным министерства информации Венесуэлы, после операции тысячи заключенных были переведены в другие тюрьмы. Однако родственники заключенных отрицают эти заявления.

Ресторан в тюрьме Токорон

Хотя банды часто управляют тюрьмами в Венесуэле, пенитенциарное учреждение Токорон было печально известным в стране и в последние годы стало символом неспособности правительства Венесуэлы восстановить контроль.