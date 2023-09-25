Секрет успеха: 86-летний миллиардер открыл тайну своего богатства

Американец рассказал, что для достижения богатства важны лидерские качества и опыт, который он набрал в юности.

86-летний миллиардер Билл Каммингс поделился своими секретами успеха, чтобы другие могли попытаться пойти по его стопам. Американец основал свою компанию с оборотом в миллиард долларов более 50 лет назад, создав огромную империю коммерческой недвижимости в Бостоне. И он до сих пор пожинает плоды этого. Об этом сообщает издание Мirror.

По словам мужчины, ему не всегда везло так, поскольку начало его жизни было гораздо более скромным — он жил в "квартире с одной спальней" со своей сестрой и родителями. Но после десятилетий напряженной работы он увидел, как его компания набирает силу.

Билл считает, что достичь успеха ему помог опыт, который он получил в юности, когда он работал на подсобных работах. Это дало ему устойчивость, необходимую для того, чтобы стать миллиардером.

Билл объяснил, что он и его жена не живут в полной роскоши, и они все еще экономят, где могут, несмотря на его богатство. Он сказал, что его "научили бережливости", и он до сих пор живет с этими понятиями.

Он сказал, что для того, чтобы добиться успеха, не следует уклоняться от тяжелой работы, поскольку в своей книге "Начни с малого и добейся большого" он пишет: "Нет ничего важнее упорного труда, желания, настойчивости и целеустремленности".

Миллиардер также считает, что вы не можете проявить эти качества, работая дома, поэтому он рекомендует работу исключительно в офисе.

Для достижения успеха, по его словам, важны лидерские качества — умение решать проблемы, брать на себя ответственность и оценивать результат.

Ранее Фокус писал, что мужчина потерял главный приз лотереи из-за ссоры с соседкой. Сандра Джин Кроу и Элвин Ханс Ларсен III пыталась получить максимальную прибыль прибегнув к обману. У пары произошла ссора, потому что женщина отказалась выплатить свою долю, о которой они договаривались.

Также сообщалось, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.