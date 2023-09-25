Вынуждены закрывать окна: жители поселка 20 лет страдают из-за неприятного запаха (фото)

За более чем 2000 лет существования поселка местные жители никогда не были так разгневаны, как сейчас. Они недовольны из-за запахов, создаваемых фермой, превращенной в завод по утилизации отходов.

В Великобритани жители поселка Геллигер (Уэльс) утверждают, что на протяжении последних 20 лет они сталкиваются с ужасающим запахом, исходящим от фермы, и заявляют, что владельцы не хотят ничего делать с этом проблемой. Об этом пишет Daily Star.

Население поселка Геллигер в Каэрфилли (Уэльс) составляет всего 18 500 человек. За более чем 2000 лет своего существования местные жители никогда не были так разгневаны, как сейчас. Они недовольны из-за запахов, создаваемых фермой, превращенной в завод по утилизации отходов и карьер по добыче песчаника и это продолжается уже более 20 лет.

Компания Bryn Group, которая владеет территорией площадью 350 гектаров, превратила ее в предприятие по переработке отходов. Кроме того на ней содержится 730 коров, которые и создают определенные запахи. Компания, в которой работает около 100 человек, также занимается добычей песчаника для дорог из карьера, расположенного на той же территории. Пищевые отходы и компост, перерабатываются в возобновляемую электроэнергию и удобрения.

По словам местных жителей, в результате деятельности предприятия "365 дней в году стоит постоянная вонь".

По словам местных жителей, в результате деятельности предприятия "365 дней в году стоит постоянная вонь" Фото: Media Wales

"Мы живем здесь в окружении ферм уже более ста лет, и никогда не было таких запахов, как сейчас. Это сернистый запах, как будто в нос попала кислота. Иногда кажется, что на заднем дворе находится общественный туалет. Сейчас запах такой же сильный, как и раньше. После 20 лет жалоб мы не получили никаких уступок. В конце концов я ушла с поста секретаря группы по связям, потому что группа ничего не изменила. Я выставила свой дом на продажу, потому что я диабетик. В один прекрасный день ко мне пришли три человека, чтобы посмотреть дом, а в поселке стояла страшная вонь. Все, кто приезжал, понимали, что это не обычный фермерский запах — он абсолютно отвратителен", — рассказала 72-летняя Шерри Спенсер, прожившая в Геллигере всю свою жизнь.

Женщина отметила, что компания, владеющая участком, отказывается идти на уступки в этом вопросе.

В заявлении компании утверждается, что по поводу запахов пищевых отходов никогда не выносились какие-либо предписания, и что исследования показывают, что их биоудобрения имеет более низкий уровень запаха и он исчезает гораздо быстрее.

Ранее Фокус писал, что женщина купила заброшенный дом с "дорогим сокровищем". Жилье было без владельца с начала 2000-х годов и когда Мэгги Макго впервые попала в него, оно все еще было обставлено винтажной мебелью, но уже нуждалось в глубокой очистке. Осматривая свои новые владения женщина нашла много ценных вещей.

Также стало известно, что застройщик сделал детскую площадку из 9 бревен. Местные жители недовольны действиями строительной компании, поскольку в их районе нет ничего для детей. Стоимость домов в этой части города составляет более полумиллиона фунтов стерлингов.