"Выпивал литры за ужином": мужчина дважды чуть не умер от переизбытка воды (фото)

У мужчины диагностировали редкое заболевание, из-за которого он не мог глотать. Ему сделали операцию и сказали, что для лучшего усвоения пищи ему придется пить много воды.

29-летний Лиам Финдли, страдающий редким заболеванием, дважды за год чуть не умер от выпитой им воды. Теперь он пытается привлечь внимание общественности, чтобы спасти других. Об этом пишет Daily Star.

В 2017 году у мужчины была диагностирована ахалазия. Это необычное заболевание, при котором больной не может глотать, после того как он обнаружил, что не может есть даже простую пищу, например бутерброды. В итоге ему была сделана операция, но он до сих пор вынужден пить огромное количество воды, чтобы удержать пищу, что неоднократно приводило к летальному исходу.

"Я никогда раньше не слышал об этом заболевании. Мне приходилось как бы выплевывать пищу. Она застревала в моей пищевой трубе, как в засорившемся стоке", — рассказал Лиам о своем первоначальном диагнозе.

По словам мужчины, его состояние стало настолько тяжелым, что ему приходилось выплевывать еду в мусорное ведро. Он потреблял так мало калорий, что сильно похудел. После ряда обследований ему был поставлен диагноз, который, по данным Медицинского центра Джона Хопкинса, поражает от 8 до 12 человек из каждых 100 000.

После нескольких месяцев ожидания операции Лиаму была проведена операция, в ходе которой ему разрезали верхнюю часть желудка, что облегчило проглатывание пищи. Однако ему сказали, что для лучшего усвоения пищи ему придется пить много воды.

Мужчине сделали операцию и сказали, что для лучшего усвоения пищи ему придется пить много воды Фото: Daily Star

В январе этого года Лиаму наконец-то стало лучше, случилась беда: огромное потребление воды впервые чуть не убило его.

"Вначале я выпивал, наверное, два-три литра за один прием пищи. Первый раз переизбыток воды был для меня неожиданностью. Я тогда не знал о риске, поэтому выпил, может быть, литр или два вместе с ужином. У меня довольно часто бывают болезненные спазмы из-за моего заболевания, и иногда вода помогает от них избавиться, поэтому я выпил еще немного. Я выпил слишком много воды в течение часа, и мой организм не смог переработать ее должным образом. Я побледнел, потерял чувствительность пальцев и ступней, и мне пришлось обратиться в отделение скорой помощи", — вспоминает Лиам.

Мужчину пришлось откачивать электролитами, чтобы восстановить его здоровье, а после выписки этот случай побудил его более тщательно следить за потреблением воды.

Мужчина пытается привлечь внимание общественности, чтобы спасти других Фото: Daily Star

Но когда летом он отправился в отпуск в Рим, то, пытаясь охладиться в жаркую погоду, пережил еще один едва не ставший смертельным приступ водного перенасыщения.

"Я подумал, что, поскольку было жарко, я могу выпить лишнюю бутылку воды, а потом оказалось, что это уже слишком. Этот случай оказался не таким серьезным, как январский, и я просто отдохнул в больнице, но это было дополнительное предупреждение. Я должен быть все время очень осторожным", — добавил он.

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