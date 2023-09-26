Собрались на просмотр "Щенячьего патруля": более 200 собак побили мировой рекорд (видео)

219 четверолапых зрителей пришли в сопровождении владельцев на предпоказ мультфильма под открытым небом. Судья Майкл Эмприк поделился, что насладился "официально замечательным" временем в кино, когда фиксировал рекорд.

В США установили оригинальный рекорд. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали, что на предварительном показе мультфильма "Щенячий патруль: Мегафильм" собрались 219 собак в сопровождении своих владельцев. Деталями 25 сентября поделились в издании UPI.

Специальный кинопоказ состоялся под открытым небом — в парке Гриффит в Лос-Анджелесе. Туда пришел судья Книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк, который подтвердил количество четверолапых зрителей.

По словам Эмприка, предыдущий рекорд был установлен в октябре прошлого года. Тогда киносеанс одновременно посетили 199 собак.

Предпоказ фильма, которому удалось побить мировой рекорд, организовала киностудия Paramount Pictures в сотрудничестве с Обществом животных "Лучшие друзья".

По данным CBS News, все собаки для участия в установлении рекорда должны были пройти проверку ветеринаров и соответствовать ряду критериев.

В New York Post добавили, что "Щенячий патруль: Мегафильм" — это мультфильм об анимированной собачьей команде спасателей.

"Мы очень рады, что работали с командой Paramount Pictures, чтобы побить Книгу рекордов Гиннеса по количеству собак на кинопоказе", — сказала исполнительный директор общества "Лучшие друзья" Бриттани Торн.

Она выразила надежду, что новость об этом кинопоказе вдохновит людей взять собаку из приюта.

Эмприк поделился, что был очень взволнован, когда оценивал эту попытку побить мировой рекорд.

"Не каждый день я могу наслаждаться "официально замечательным" временем в кино с сотнями пушистых друзей. Я хотел бы поздравить Paramount Pictures и "Щенячий патруль: Мегафильм" с новым титулом", — заявил он.

Напомним, американский киноман установил мировой рекорд, посетив 777 киносеансов в течение года. Один из фильмов он пересмотрел 47 раз.

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