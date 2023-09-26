Висели вниз головой: люди застряли на качели в парке развлечений после ее поломки в воздухе

Аттракцион Lumberjack был открыт в 2018 году и имеет два маятника в форме топора, которые поднимаются на высоту до 23 метров. Сиденья "лицом к лицу" позволяют гостям наблюдать за ужасом на лицах своих друзей.

В Канаде посетители тематического парка Wonderland больше испугались, чем испытали острые ощущения, после того как почти на полчаса застряли вверх ногами на маятниковом аттракционе под названием Lumberjack. Об этом пишет Metro.

23 сентября около 22:40 по местному времени "Дровосек" в Canada's Wonderland в городе Вон, провинция Онтарио, перевернулся.

На кадрах, показанных в социальных сетях Джиаширой Риверой, видно, что аттракцион застрял вверху под углом 180 градусов. В результате 45 пассажиров оказались в воздухе. Один из них рассказал Канадской телерадиовещательной корпорации, что у него на глазах выступили слезы.

11-летний Спенсер Паркхаус сказал, что сначала он подумал, что остановка аттракциона — это часть развлечений. Когда посетители парка посмотрели вниз и увидели, что в десятках метров под ними подъезжают машины скорой помощи, они поняли, что что-то не так.

"Я просто постоянно думал когда же мы опустимся? Мы когда-нибудь спустимся?" — рассказал позже мальчик.

Он добавил, что одного из пассажиров качели вырвало, сам Спенсер и его 15-летняя сестра почувствовали, что у них онемели ноги.

Инженеры смогли восстановить работу Lumberjack Фото: jiashira_/TikTok

Через полчаса инженеры смогли восстановить работу Lumberjack, аттракцион все еще должен был совершить свой цикл, поэтому они не смогли сразу сойти.

"Аттракцион продолжал работать, а мы все думали, что лучше уже его остановить. Мы не хотели снова застрять", — сказал Спенсер.

По словам представителя парка, у двух пассажиров возникла боль в груди, и их осмотрели медицинские работники на месте, после чего отпустили.

По данным Canada's Wonderland, аттракцион Lumberjack был открыт в 2018 году и имеет два маятника в форме топора, которые поднимаются на высоту до 23 метров. Сиденья "лицом к лицу" позволяют гостям наблюдать за ужасом на лицах своих друзей, когда они крутятся по кругу.

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