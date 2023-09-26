Стояли и смотрели: в Британии люди фотографировались на пляже, пока женщина тонула в море

На многих пляжах уже нет спасателей, так как летний купальный сезон закончился. Мужчина, который бросился спасать тонущую женщину, осудил "сотни" людей наблюдающих за происходящим.

В Великобритании серфингиста Питера Эллиотта назвали героем после того, как он отважно спас тонущую женщину, унесенную в море разрывным течением, пока другие люди занимались своими делами на пляже. Об этом пишет CornwallLive.

Мужчина осудил других посетителей пляжа после того как "сотни" людей предпочли остаться в стороне и наблюдать за происходящим.

Драматический инцидент произошел на пляже Portreath Beach в Портрите (Великобритания) 25 сентября около 16:00. Были задействованы вертолет береговой охраны и спасательная шлюпка St Agnes RNLI после того, как разрывное течение унесло женщину в море.

К моменту прибытия спасателей к тонущей женщине уже успел добраться серфингист. Несмотря на сложную обстановку, несколько человек также попытались помочь женщине, но им помешали опасные двухметровые волны.

После того как женщина оказалась в безопасности, Эллиот возмутился поведением других посетителей пляжа, которые предпочли наблюдать за происходящим.

"Сегодня более 100 человек наблюдали за тем, как тонет женщина, но только трое из нас пытались добраться к ней, чтобы попытаться помочь. Эта бедная женщина просто невероятна, она выжила, но сотни зрителей, делающих селфи, должны просто пустить головы от стыда. Представляете, что чувствовала эта бедная женщина, боровшаяся за свою жизнь, глядя на пляж и видя, что все просто смотрят и ничего не делают?" — заявил британец.

Были задействованы вертолет береговой охраны и спасательная шлюпка Фото: Instagram

Спасательная группа HM Coastguard Portreath поблагодарила серфингиста и еще двоих людей, которые быстро пришли на помощь женщине, но при этом их представитель подчеркнул, что они не советуют представителям общественности подвергать себя подобному риску.

"Вскоре после 16.00 бригада вновь получила сообщение о пострадавшем, попавшем в приливное течение на пляже Портреат. В связи с характером вызова были задействованы вертолет береговой охраны R924 и спасательная шлюпка St Agnes RNLI. Мы быстро прибыли на место происшествия как раз в тот момент, когда серфингист, находившийся неподалеку, добрался до пострадавшей. Поскольку условия моря затрудняли возвращение на пляж по воде, пришлось использовать вертолет. Хотя мы не советуем общественности подвергать себя риску, мы должны поблагодарить серфингиста и его друга, которые оказывали помощь пострадавшему, пока спасатели находились в пути", — сказал спасатель.

Спасатели добавили, что на многих пляжах уже нет спасателей, так как летний сезон закончился. Они призвали отдыхающих всегда купаться на охраняемых пляжах и внимательно следить за состоянием моря и местностью.

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