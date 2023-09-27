В поисках необычного имени: женщина назвала своих сыновей именами известных любовников

После прочтения аннотации к роману "Песнь Ахиллеса" женщина посчитала его шедевром и решила назвать детей в честь главных героев, но не учла, что между ними был роман.

Выбрать имя для ребенка — всегда нелегкое дело. Некоторые люди передают имена из поколения в поколение, другие ищут что-то "уникальное". Но одну маму высмеяли за то, что она случайно назвала своих мальчиков-близнецов в честь двух исторических любовников, пытаясь дать им "необычные" имена. Об этом сообщает издание Мirror.

Мать объяснила, как "влюбилась" в "Песнь Ахиллеса", роман американской писательницы Мэдлин Миллер 2011 года, после прочтения аннотации к нему. Действие происходит в греческую героическую эпоху. История рассказывает об отношениях Патрокла и Ахилла, их первой встречи и подвигах во время Троянской войны.

Однако, поскольку она прочитала только аннотацию, а не всю книгу, она упустила главную сюжетную линию — акцент на романтических отношениях Патрокла и Ахилла.

В своих социальных сетях она написала: "Я всегда любила греческую мифологию, и однажды у меня была двухчасовая пересадка в аэропорту Афин, поэтому я очень привязана к этой культуре. Я назвала двух своих сыновей-близнецов в честь двух главных героев, надеясь, что у них будут такие же близкие отношения, как у Ахилла и Патрокла, и они вместе отправятся в приключения".

Хотя ей по-прежнему нравятся имена своих сыновей, она обеспокоена тем, что над ними будут издеваться из-за того, что их назвали в честь древних возлюбленных, когда они были братьями.

Она написала в сомнениях: "Я ошибаюсь, называя своих близнецов в честь персонажей, не зная, что у персонажей возникнут романтические чувства друг к другу?".

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