Офицеру потребовалась помощь медиков: собака Байдена снова укусила человека

Речь идет о двухлетнем домашнем любимце по кличке Командор. Немецкая овчарка за последние несколько месяцев стала причиной минимум 7 инцидентов в Белом доме.

Собака президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по кличке Командор укусила еще одного сотрудника Секретной службы. Об этом сообщает издание The Hill.

Произошел инцидент еще вечером 25 сентября, о чем на следующий день рассказал спикер Секретной службы Энтони Гульелми. Серьезных последствий, предварительно, удалось избежать.

Собака Джо Байдена вновь укусила подчиненного Фото: The White House

"Вчера около 20:00 офицер полиции Секретной службы вошел в контакт с домашним любимцем семьи Джо Байдена и был укушен. Медицинский персонал предоставил комплексную помощь офицеру", – заявил Энтони Гульелми.

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По некоторым данным, Командор, который является двухлетним псом породы немецкая овчарка, стал виновником минимум 7 инцидентов с сотрудниками Белого дома.

Согласно информации, которая есть в сети, в ноябре прошлого года собака укусила офицера настолько сильно, что его направили в местную больницу. Укус пришелся в руку и бедро.

Также отмечалось, что прокусил руку другого сотрудника секретной службы через несколько недель после того, как президент выпустил его у Белого дома после вечера семейного кино. Спустя практически месяц пострадала спина сотрудника службы безопасности в Уилмингтоне.

За четыре месяца зафиксировано минимум 7 инцидентов.

Напомним, 21 декабря 2021 года сообщалось, что в семье Джо Байдена пополнение. Его брат Джеймс и невестка Сара решили сделать подарок главе государства ко дню рождению и подарили собаку. Командор родился 1 сентября 2021 и сейчас ему уже более двух лет.