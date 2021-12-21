Семья Байдена завела нового щенка - традиционно немецкой овчарки

Новому обитателю, судя по видео, выложенному в соцсетях, весьма нравится Белый дом. Его предшественник, пес по кличке Майор, в резиденции не прижился.

Питомца по имени Командор президенту США Джо Байдену подарил его брат Джеймс и невестка Сара. Щенок родился 1 сентября и попал в Белый дом 20 декабря — как подарок ко дню рождения главе государства, сообщает CNN.

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Любимая немецкая овчарка Байденов, Чемп, умерла в июне в возрасте 13 лет. его в 2008 году Байден купил у заводчика в Пенсильвании. Он стал подарком его супруги Джилл по случаю победы на выборах и избрания вице-президентом США при Бараке Обаме. Имя пса тоже не случайно. "Поднимайся, чемп!" — именно так подбадривал Байдена его отец, когда у того было плохое настроение.

Еще один пес — Майор, был взят главой Белого дома в 2018 году из приюта Delaware Humane Association в штате Делавэр. Судьба собаки сложилась непросто. Хозяин не имел денег на ветеринара и потому отказался от него. Первой пост в Facebook о немецких овчарках из этого приюта увидела дочь Байдена Эшли. Семья сначала взяла Мейджора под опеку, а через восемь месяцев усыновила. Однако, пес не прижился в Белом доме, так как большое количество людей пугало и нервировало его. Он покусал двоих сотрудников резиденции — спецагента и паркового служащего. После консультаций с ветеринарами, психологами и дрессировщиками супруги приняли решение отправить его в свое имение в Уилмингтоне, штат Делавэр, где он и находится до сих пор.

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"После проведенных консультаций семья решила последовать коллективной рекомендации экспертов о том, что для Майора безопаснее всего будет жить в более спокойной обстановке с друзьями семьи", — сказал Майкл ЛаРоса, пресс-секретарь Джилл Байден.

Интересно, что у 45-го президента США Дональда Трампа не было ни собак, ни котов. Он стал первым с 1860 года главой государства, который не имел домашних питомцев. До него это был 11-й президент США Джеймс Нокс Полк, который занимал пост с 1845 по 1849 год.

Сам Байден даже пошутил по этому поводу в Twitter. "Кто-то отмечает национальный день кошек, кто-то — национальный день собак. Президент Трамп не празднует ничего. Это говорит о многом. Пришло время вернуть животных в Белый дом", – написал он в 2019 году.

[ + – ] Joe Biden Tweet

Ранее Фокус писал о том, как семье погибшего британского пехотинца удалось вернуть из Афганистана его собаку, заплатив 4 тысячи фунтов.

Также Фокус рассказал о том, что что собаки настолько привязываются к хозяевам, что видят их во сне.