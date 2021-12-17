Семье погибшего британского пехотинца вернули из Афганистана его собаку

Семье погибшего англичанина удалось вернуть из Афганистана его собаку, заплатив 4 тысячи фунтов афганским военным. Пса по кличке Пег наградили премией за преданность.

22-летний Конрад Льюис из Йоркшира погиб от пули снайпера в Афганистане в 2011 году. Его семья обратилась к благотворительному фонду, чтобы они спасли щенка, о котором боец заботился во время службы. Сотрудники фонда сумели разыскать и вывезти животное, попавшее в номинацию международной премии как самый преданный питомец, сообщает агентство BBC.

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Конрад Льюис проходил службу в 4-м батальоне Парашютного полка вооруженных сил Великобритании. Бездомного щенка он подобрал на блок-посту возле селения Кудрат, что в афганской провинции Гильменд. Солдат очень привязался к питомцу — кормил его своим сухпайком, заботился и разговаривал. Даже во время ожесточенных перестрелок пес не покидал хозяина. Льюис дал ему имя Пег — в честь мифического коня Пегаса, изображенного на эмблеме полка. Боец писал родным что обязательно заберет его, когда будет возвращаться домой.

[ + – ] На войне Пег не покидал хозяина

Однако, за несколько недель до конца ротации Льюис во время патрулирования попал под огонь снайпера и погиб. Его семья была полна решимости выполнить желание своего сына и спасти собаку из раздираемой войной страны. Родные обратились в благотворительный фонд животных "Nowzad". Представители фонда заплатили 4000 фунтов стерлингов афганским военным, которые спрятали Пега в сумке и доставили на военном вертолете в Кабул. В столице Афганистана его осмотрел ветеринар и разрешил перелет в Великобританию.

[ + – ] Пег по-прежнему скучает за хозяином

Семья Льюиса возместила фонду затраты на возвращение питомца. Сейчас пес живет в их доме, но все еще скучает за своим хозяином. Близкие разместили в доме портрет Конрада. Пег периодически подходит к фото и подолгу смотрит на него, склонив голову, рассказывает мать бойца Сэнди Льюис.

[ + – ] Семья Льюисов рада премии питомца

За преданность и поддержку пса, прошедшего непростой путь, наградили премией "Самый вдохновляющий питомец года" на конкурсе The Mirror People's Pet Awards 2021".

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