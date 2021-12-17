Семье погибшего британского пехотинца вернули из Афганистана его собаку
Семье погибшего англичанина удалось вернуть из Афганистана его собаку, заплатив 4 тысячи фунтов афганским военным. Пса по кличке Пег наградили премией за преданность.
22-летний Конрад Льюис из Йоркшира погиб от пули снайпера в Афганистане в 2011 году. Его семья обратилась к благотворительному фонду, чтобы они спасли щенка, о котором боец заботился во время службы. Сотрудники фонда сумели разыскать и вывезти животное, попавшее в номинацию международной премии как самый преданный питомец, сообщает агентство BBC.
Конрад Льюис проходил службу в 4-м батальоне Парашютного полка вооруженных сил Великобритании. Бездомного щенка он подобрал на блок-посту возле селения Кудрат, что в афганской провинции Гильменд. Солдат очень привязался к питомцу — кормил его своим сухпайком, заботился и разговаривал. Даже во время ожесточенных перестрелок пес не покидал хозяина. Льюис дал ему имя Пег — в честь мифического коня Пегаса, изображенного на эмблеме полка. Боец писал родным что обязательно заберет его, когда будет возвращаться домой.
Однако, за несколько недель до конца ротации Льюис во время патрулирования попал под огонь снайпера и погиб. Его семья была полна решимости выполнить желание своего сына и спасти собаку из раздираемой войной страны. Родные обратились в благотворительный фонд животных "Nowzad". Представители фонда заплатили 4000 фунтов стерлингов афганским военным, которые спрятали Пега в сумке и доставили на военном вертолете в Кабул. В столице Афганистана его осмотрел ветеринар и разрешил перелет в Великобританию.
Семья Льюиса возместила фонду затраты на возвращение питомца. Сейчас пес живет в их доме, но все еще скучает за своим хозяином. Близкие разместили в доме портрет Конрада. Пег периодически подходит к фото и подолгу смотрит на него, склонив голову, рассказывает мать бойца Сэнди Льюис.
За преданность и поддержку пса, прошедшего непростой путь, наградили премией "Самый вдохновляющий питомец года" на конкурсе The Mirror People's Pet Awards 2021".
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