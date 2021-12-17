Сім'ї загиблого британського піхотинця повернули з Афганістану його собаку

Сім'ї загиблого англійця вдалося повернути з Афганістану його собаку, заплативши 4 000 фунтів афганським військовим. Пса на прізвисько Пег нагородили премією за відданість.

22-річний Конрад Льюїс з Йоркширу загинув від кулі снайпера в Афганістані в 2011 році. Його сім'я звернулася до благодійного фонду, щоб вони врятували цуценя, про яке боєць дбав під час служби. Співробітники фонду зуміли розшукати і вивезти тварину, яка потрапила в номінацію міжнародної премії як найвідданіший вихованець, повідомляє агентство BBC.

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Конрад Льюїс проходив службу в 4-му батальйоні Парашютного полку збройних сил Великої Британії. Безпритульного цуценя він підібрав на блок-посту біля селища Кудрат, що в афганській провінції Гільменд. Солдат дуже прив'язався до вихованця — годував його своїм сухпайком, дбав про нього та розмовляв. Навіть під час запеклих перестрілок пес не покидав господаря. Льюїс дав йому ім'я Пег — на честь міфічного коня Пегаса, зображеного на емблемі полку. Боєць писав рідним, що обов'язково забере його, коли повертатиметься додому.

[ + – ] На війні Пег не покидав господаря

Проте, за кілька тижнів до кінця ротації Льюїс під час патрулювання потрапив під вогонь снайпера та загинув. Його сім'я була сповнена рішучості здійснити бажання свого сина і врятувати собаку з країни, яку розривала війна. Рідні звернулися до благодійного фонду тварин "Nowzad". Представники фонду заплатили 4 000 фунтів стерлінгів афганським військовим, які сховали Пега в сумці та доставили на військовому вертольоті в Кабул. У столиці Афганістану його оглянув ветеринар і дозволив переліт у Великобританію.

[ + – ] Пег, як і раніше, нудьгує за господарем

Родина Льюїса відшкодувала фонду витрати на повернення вихованця. Наразі пес живе в їхньому домі, але все ще сумує за своїм господарем. Близькі розмістили в будинку портрет Конрада. Пег періодично підходить до фото та довго дивиться на нього, схиливши голову, розповідає мати бійця Санді Льюїс.

[ + – ] Сім'я Льюїсів рада премії вихованця

За відданість та підтримку собаку, який пройшов непростий шлях, нагородили премією "Найбільш натхненний вихованець року" на конкурсі The Mirror People's Pet Awards 2021.

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