Собакам снятся их хозяева — настолько они привязываются к людям

У крупных пород сон длится дольше. У маленьких — сон короче, но сновидения им снятся чаще. Так, чихуахуа видят сны примерно каждые 10 минут.

Большинство владельцев собак, скорее всего, замечали, как их питомец дергает лапами во сне, будто гонится за кем-то. Оказалось, что собаки действительно видят сны. Об этом сообщает Sciencefocus.

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Несмотря на разные размеры, по строению мозг человека очень схож с мозгом животного. Сон собак цикличен, как и у людей. Это натолкнуло исследователей на мысль о том, что собаки могут видеть во сне примерно то же, что и мы, в то время, пока их мозг обрабатывает события, происходившие днем.

Что видят собаки во сне?

Скорее всего, картина сна четвероногого состоит из элементов реальной жизни, и, поскольку владелец собаки — важная для него составляющая, собака во сне видит и своего хозяина. Прогулки, почесывание живота и получение награды за выполнение команд — все это присуще и снам животного. Учитывая то обстоятельство, что собаки видят мир не в том цвете, что и люди, это отражается и на их ночных визуальных образах.

[ + – ] Собаке может присниться ее хозяин.

Как и у людей, сон собак проходит фазу быстрого (REM) и медленного сна (NREM). Но у собак эти фазы намного короче. Сон человека обычно длится 4-6 цикла по 90 минут, тогда как у собак может быть 15-20 циклов за ночь. Судя по всему, собакам, как и людям, наиболее яркие сновидения снятся во время быстрого сна.

Стэнли Корен, исследователь поведения собак и автор книги "Снятся ли собакам сны?", пришел к выводу, что у более крупных пород сон длится дольше, и они видят новые сновидения каждые 90 минут. У маленьких же собак сон короче, но сновидения им снятся чаще. Так, чихуахуа видят сны каждые 10 минут.

Откуда мы знаем, что собакам снятся сны?

Кенуэй Луи и Мэтью Уилсон — исследователи из Массачусетского технологического института изучали области головного мозга крысы, которые отвечают за память и умственные способности.

[ + – ] Собаки переживают во сне события дня.

Крыса выполняла поведенческую задачу, которая связана с мозговой активностью в течение длительного времени. Грызун бегал по круговой дорожке в поисках еды. Мозговую активность во время этого упражнения сравнили с активностью во время быстрого сна.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что во сне крысы вспоминали то, что видели днем. Другими словами, крысам снились сны. Ученым даже удалось выяснить, какую именно часть беговой дорожки они видели во сне. Аналогичные результаты наблюдались у кошек и мышей, отсюда вывод: собакам и другим млекопитающим тоже что-то снится.

Что снится собакам, когда они лают во сне?

Во сне собаки не только дергают лапами, но и виляют хвостом, скулят, рычат и даже лают, после чего иногда с удивлением просыпаются. Но это не всегда означает, что четвероногому непременно приснился кошмар. Скорее всего, он лает на то же, что и днем, — ведь это форма общения.

[ + – ] Собаки, скорее всего, не видят страшных снов.

У собак не настолько развито воображение, как у людей, поэтому весьма маловероятно, что им тоже снятся страшные сны. Они могут повторно переживать какие-то травмирующие воспоминания.

Нужно ли будить собаку во сне?

Вот этого делать не стоит, даже если беспокоитесь, что питомцу снился что-то неприятное. В противном случае вы прервете благотворный, восстанавливающий сон и от быстрого пробуждения собака только испугается. По меньшей мере, на следующий день она будет уставшей. Поэтому, даже если собаке может сниться ее владелец или его запах, лучше ее все же не будить.

Ранее Фокус сообщал, что ученые выяснили, почему собаки наклоняют голову при общении. Собаки — потомки волков, они тысячелетиями развивались вместе с людьми. За это время у них завились когнитивные способности, от которых в выигрыше оказались не только сами четвероногие, но и люди.